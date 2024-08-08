Альтернатива Golf GTI: Volkswagen починає продажі спортивного електромобіля (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.3 GTX пропонують у задньопривідних версіях на 286 і 325 сил. Топовий варіант здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і проїхати 600 км без підзарядки.

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Лінійку Volkswagen ID.3 2024 поповнив новий спортивний варіант GTX. Електричний хетчбек починають продавати на європейському ринку. Про це повідомляється на офіційному сайті німецького автовиробника.

Новий Volkswagen ID.3 GTX – електрична альтернатива VW Golf GTI. Хетчбек пропонують у задньопривідних версіях потужністю 286 та 325 к. с. Крутний момент у них однаковий – 545 Нм.

Електрокар доступний у версіях на 286 і 325 сил Фото: Volkswagen

Базова версія здатна розігнатися до 100 км/год за 5,9 с, а її максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. 325-сильний варіант Performance стартує до сотні за 5,7 с і може розвинути 200 км/год.

Електромобілі Volkswagen ID.3 GTX оснащені батареєю на 79 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 601 км, а зарядка на 80% у швидкому режимі займає 26 хвилин.

У салоні з'явився червоний декор Фото: Volkswagen

Звісно ж, новий Volkswagen ID.3 GTX отримав доопрацьовану спортивну підвіску, а версія Performance має ще й адаптивні амортизатори. Сповільнюють хетчбек збільшені гальма.

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Від стандартного Volkswagen ID.3 2024 варіант GTX відрізняється агресивнішим переднім бампером та 19-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла, а в оздобленні використана алькантара з контрастними червоними акцентами. Комплектацію поповнили проєкція на лобове скло та акустика Harmann Kardon.

Спортивні сидіння обшиті алькантарою Фото: Volkswagen

Ціна Volkswagen ID.3 GTX становить від 50 795 євро, а варіант Performance коштує 52 295 євро. Утім, в ЄС на модель діє субсидія в 3570 євро, що знижує вартість до 47 225 і 48 725 євро, відповідно.

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