Альтернатива Golf GTI: Volkswagen начинает продажи спортивного электромобиля (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.3 GTX предлагается в заднеприводных версиях на 286 и 325 сил. Топовый вариант способен разогнаться до сотни за 5,7 с и проехать 600 км без подзарядки.

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Линейку Volkswagen ID.3 2024 пополнил новый спортивный вариант GTX. Электрический хэтчбек начинают продавать на европейском рынке. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Volkswagen ID.3 GTX — электрическая альтернатива VW Golf GTI. Хэтчбек предлагают в заднеприводных версиях мощностью 286 и 325 л. с. Крутящий момент у них одинаковый — 545 Нм.

Электрокар доступен в версиях на 286 и 325 сил Фото: Volkswagen

Базовая версия способна разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. 325-сильный вариант Performance стартует до сотни за 5,7 с и может развить 200 км/ч.

Электромобили Volkswagen ID.3 GTX оснащены батареей на 79 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 601 км, а зарядка на 80% в быстром режиме занимает 26 минут.

В салоне появился красный декор Фото: Volkswagen

Конечно же, новый Volkswagen ID.3 GTX получил доработанную спортивную подвеску, а версия Performance имеет еще и адаптивные амортизаторы. Замедляют хэтчбек увеличенные тормоза.

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От стандартного Volkswagen ID.3 2024 вариант GTX отличается более агрессивным передним бампером и 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара с контрастными красными акцентами. Комплектацию пополнили проекция на лобовое стекло и акустика Harmann Kardon.

Спортивные сиденья обшиты алькантарой Фото: Volkswagen

Цена Volkswagen ID.3 GTX составляет от 50 795 евро, а вариант Performance стоит 52 295 евро. Впрочем, в ЕС на модель действует субсидия в 3570 евро, что снижает стоимость до 47 225 и 48 725 евро, соответственно.

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