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Авто

Skoda презентувала побратима Volkswagen ID.4 із запасом ходу майже 600 км (фото, відео)

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Фото: Skoda | Оновлення пройшли як стандартний Skoda Enyaq, так і версія Coupe

Електромобіль Skoda Enyaq змінився зовні та всередині, а його комплектація розширена. Покращена аеродинаміка дозволила збільшити запас ходу кросовера.

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Презентовано новий Skoda Enyaq. Електричний кросовер пройшов ґрунтовну модернізацію і надійде в продаж у Європі завтра, 9 січня, за ціною від 44 000 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Skoda.

Дизайн Skoda Enyaq 2025

Оновлення пройшли як стандартна модель, так і Skoda Enyaq Coupe. Дизайн виконали у новому фірмовому стилі Modern Solid, що зробило його схожим на молодші електромобілі Skoda Elroq та Epiq. Крім того, покращена аеродинаміка: коефіцієнт лобового опору знизили до 0,225-0,245. Авто зберігає платформу МЕВ (як у Volkswagen ID.4) але його розміри дещо змінилися.

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Skoda Enyaq 2025 пізнається за зміненою передньою частиною
Фото: Skoda

Габарити Skoda Enyaq 2025:

  • довжина – 4658 мм;
  • ширина – 1879 мм;
  • висота – 1622 мм;
  • колісна база – 2766 мм.
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Ззаду оновили ліхтарі
Фото: Skoda

Фари Skoda Enyaq стали матричними і "двоповерховими", а між ними з’явилася чорна вставка з діодним підсвічуванням. Також замінили бампери, обвіс та ліхтарі. У лінійці залишилася версія Sportline з виразнішою зовнішністю.

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У салоні встановили нове кермо
Фото: Skoda

Салон і оснащення Skoda Enyaq 2025

У салоні Skoda Enyaq покращили оздоблення, причому використовуються матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Крім того встановлене нове кермо. Мультимедійна система вдосконалена, а проєкція на лобове скло тепер має функцію доповненої реальності.

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Внутрішнє оздоблення покращене
Фото: Skoda

Базова комплектація Skoda Enyaq розширена – додали безключовий доступ, тризонний клімат-контроль та підігрів сидінь. Усі Enyaq Coupe оснащені панорамним дахом.

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Новий Skoda Enyaq, характеристики

Електромобіль Skoda Enyaq 2025 дебютував у версіях потужністю 204 і 286 к. с. із заднім і повним приводом. Пізніше з’явиться топовий 340-сильний варіант RS.

Skoda Enyaq Sportline, Skoda Enyaq 2025, новий Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
Skoda Enyaq Sportline
Фото: Skoda

Кросовер зберіг батареї ємністю 63 і 82 кВт∙год, проте за рахунок покращеної аеродинаміки запас ходу зріс до 437-586 км у стандартній версії та 446-596 км – в Enyaq Coupe. Швидка зарядка (потужністю 175 кВт) на 80% займає 28 хвилин.

Раніше стало відомо, що Skoda може відродити кросовер Yeti.

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