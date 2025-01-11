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Авто

Электромотор и цена 20 000 евро: Renault возвращает знаменитую дешевую модель (фото, видео)

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Фото: Renault | Renault Twingo вернется в 2026 году

Новый Renault Twingo будет компактным и дешевым электрокаром для города. Дизайн авто выдержан в стилистике первого Twingo 1992 года.

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Renault Twingo вскоре вернется на рынок. Компактный хэтчбек А-класса начнут продавать с 2026 года по цене от 20 000 евро, причем он станет электрокаром. Предсерийный вариант модели показали на автошоу в Брюсселе, а его подробности раскрыли на сайте Renault.

Новый Renault Twingo E-Tech является современной версией модели первого поколения. Он очень напоминает оригинальный Renault Twingo 1992 года — имеет характерный силуэт с большим углом наклона лобового стекла и полукруглые фары и фонари.

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Хэтчбек станет электромобилем
Фото: Renault

Впрочем, оптика в автомобиле светодиодная, а дверей у хэтчбека пять, а не три. Вместо сдвижной крыши установили панорамную стеклянную.

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В салоне Renault Twingo 2026 сохранен рельефный дизайн передней панели, однако установлены современные цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Хэтчбек получил бесключевой доступ, камеру и климат-контроль.

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В салоне установили два дисплея
Фото: Renault

Электромобиль Renault Twingo является четырехместным. В спинках передних сидений сделали магнитное крепление для смартфонов.

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Новый Renault Twingo очень напоминает оригинальную модель 1992 года
Фото: Renault

Характеристики Renault Twingo 2026 пока держатся в секрете. Отмечается, что электрокар получит мотор с низким энергозатратом — 10 кВт∙ч на 100 км.

Кстати, новый электрокар Renault признали лучшим авто года в Европе.

Также Фокус писал, что электромобилем стала и новая Mazda 6.