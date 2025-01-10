Электромобили — в тренде: определено лучшее авто года в Европе (фото)

Среди финалистов конкурса European Car of the Year преобладают электромобили. Лучшим авто года в Европе стал недорогой электрокар Renault.

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Объявлен победитель премии European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). В этом году награду снова получил электромобиль — новый Renault 5. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В голосовании электромобиль Renault 5 E-Tech набрал 353 балла и опередил электрокроссовер Kia EV3 (291 балл). Третьим стал новый Citroen C3, который имеет гибридные и электрические версии.

Kia EV3 занял второе место в голосовании Фото: Kia

Интересно, что 5 из 7 моделей-финалистов или являются электрокарами, или же имеют электрические модификации. Кроме вышеупомянутых авто это Hyundai Inster и Alfa Romeo Junior.

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Жюри оценило невысокую цену Renault 5 E-Tech, а также его стильный ретродизайн, качественный салон и неплохо настроенное шасси. Кроме того, в линейке модели есть спортивный вариант Alpine A290.

Примечательно, что для Renault это вторая подряд победа в конкурсе European Car of the Year. В прошлом году лучшим авто в Европе стал электрокроссовер Renault Scenic.

В тройку лучших вошел новый Citroen C3

Премия European Car of the Year вручается с 1964 года. Лучшие авто года в Европе определяет жюри из 59 автожурналистов, представляющих 22 страны.

Между прочим, недавно назвали лучшие женские авто года.

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