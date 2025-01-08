Кроссоверы, электрокары и городские модели: названы лучшие авто года для женщин (фото)
В финал конкурса Women's World Car Of The Year прошли шесть моделей разных классов. Абсолютного победителя объявят 8 марта.
Объявлены финалисты премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). В 2025 году за победу поборются шесть различных моделей, сообщается на сайте конкурса.
Финалистов выбрали из 81 авто. Каждый из них является победителем в своей категории.
Лучшие авто для женщин в 2025 году:
- лучший городской автомобиль — Mini Cooper;
- лучший большой автомобиль — Audi A6 e-tron;
- лучший спортивный автомобиль — Porsche Panamera;
- лучший компактный кроссовер — Kia EV3;
- лучший большой кроссовер — Hyundai Santa Fe;
- лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.
Одна из этих моделей станет женским авто года. Традиционно победителя назовут 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.
Кроме того, отдельную награду за лучшую технологию получил BYD — жюри отметило его LFP-батареи для электрокаров. А Volvo наградили за предоставление большого количества рабочих мест женщинам.Важно
Премия Women's World Car Of The Year вручается с 2010 года. Лучшие автомобили для женщин выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем конкурса стал электрокроссовер Kia EV9.
Между прочим, недавно лучшие авто года определили в Германии.
Также Фокус писал о лучших американских авто года.