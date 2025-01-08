Кроссоверы, электрокары и городские модели: названы лучшие авто года для женщин (фото)

В финал конкурса Women's World Car Of The Year прошли шесть моделей разных классов. Абсолютного победителя объявят 8 марта.

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Объявлены финалисты премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). В 2025 году за победу поборются шесть различных моделей, сообщается на сайте конкурса.

Финалистов выбрали из 81 авто. Каждый из них является победителем в своей категории.

Mini Cooper Audi A6 e-tron Porsche Panamera Kia EV3 Hyundai Santa Fe Toyota Land Cruiser Prado

Лучшие авто для женщин в 2025 году:

лучший городской автомобиль — Mini Cooper;

лучший большой автомобиль — Audi A6 e-tron;

лучший спортивный автомобиль — Porsche Panamera;

лучший компактный кроссовер — Kia EV3;

лучший большой кроссовер — Hyundai Santa Fe;

лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.

Одна из этих моделей станет женским авто года. Традиционно победителя назовут 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Кроме того, отдельную награду за лучшую технологию получил BYD — жюри отметило его LFP-батареи для электрокаров. А Volvo наградили за предоставление большого количества рабочих мест женщинам.

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Премия Women's World Car Of The Year вручается с 2010 года. Лучшие автомобили для женщин выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем конкурса стал электрокроссовер Kia EV9.

Между прочим, недавно лучшие авто года определили в Германии.

Также Фокус писал о лучших американских авто года.