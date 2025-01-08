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Авто

Кроссоверы, электрокары и городские модели: названы лучшие авто года для женщин (фото)

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Фото: Freepik | Названы шесть лучших авто 2025 года для женщин

В финал конкурса Women's World Car Of The Year прошли шесть моделей разных классов. Абсолютного победителя объявят 8 марта.

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Объявлены финалисты премии Women's World Car Of The Year ("Женский всемирный автомобиль года"). В 2025 году за победу поборются шесть различных моделей, сообщается на сайте конкурса.

Финалистов выбрали из 81 авто. Каждый из них является победителем в своей категории.

Mini Cooper Fullscreen
Mini Cooper
Audi A6 e-tron Fullscreen
Audi A6 e-tron
Porsche Panamera Fullscreen
Porsche Panamera
Kia EV3 Fullscreen
Kia EV3
Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe
Toyota Land Cruiser Prado Fullscreen
Toyota Land Cruiser Prado
Mini Cooper
Audi A6 e-tron
Porsche Panamera
Kia EV3
Hyundai Santa Fe
Toyota Land Cruiser Prado

Лучшие авто для женщин в 2025 году:

  • лучший городской автомобиль — Mini Cooper;
  • лучший большой автомобиль — Audi A6 e-tron;
  • лучший спортивный автомобиль — Porsche Panamera;
  • лучший компактный кроссовер — Kia EV3;
  • лучший большой кроссовер — Hyundai Santa Fe;
  • лучший внедорожник/пикап — Toyota Land Cruiser Prado.

Одна из этих моделей станет женским авто года. Традиционно победителя назовут 8 марта — в Международный день борьбы за права женщин.

Кроме того, отдельную награду за лучшую технологию получил BYD — жюри отметило его LFP-батареи для электрокаров. А Volvo наградили за предоставление большого количества рабочих мест женщинам.

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Премия Women's World Car Of The Year вручается с 2010 года. Лучшие автомобили для женщин выбирает жюри из 82 автожурналисток, представляющих 55 стран мира. В прошлом году победителем конкурса стал электрокроссовер Kia EV9.

Между прочим, недавно лучшие авто года определили в Германии.

Также Фокус писал о лучших американских авто года.