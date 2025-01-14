Гість із майбутнього: представлено вражаючий електрокросовер Toyota (фото, відео)

Ательє Modellista виконало яскравий тюнінг Toyota bZ4X. Електрокросовер вирізняється футуристичною зовнішністю, а його салон прикрасили діодними візерунками.

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Електромобіль Toyota bZ4X отримав оригінальну версію Concept Zero. Кросовер презентували на автошоу в Токіо. Про це повідомляється на сайті компанії Modellista.

Саме цей підрозділ японського концерну виконав тюнінг Toyota bZ4X. Дизайн електрокросовера зазнав суттєвих змін та став більш футуристичним – він схожий на автомобілі з фантастичних фільмів.

Дизайн електрокара став футуристичним Фото: Toyota

У Modellista розробили для Toyota bZ4X виражений обвіс та нові обтічні бампери з діодними смугами підсвічуванням. Крім того, встановили спойлер на даху, накладки на оптику та колісні диски з покращеною аеродинамікою.

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Салон Toyota bZ4X Concept Zero також прикрасили оригінальним діодним підсвічуванням, яке утворює візерунки. Також дещо змінено внутрішнє оздоблення і додано вставки з алькантари.

Діодне підсвічування утворює візерунки Фото: Toyota

Силова установка залишилася без змін. Повнопривідний електромобіль Toyota bZ4X оснащений двома моторами загальною потужністю 218 к. с., а також батареєю ємністю 72,8 кВт∙год. Запас ходу становить 460 км.

До речі, нещодавно презентували недорогий електрокросовер Toyota із запасом ходу до 500 км.

Також Фокус розповідав, що на автошоу в Токіо показали електромобіль Nissan Skyline GT-R.