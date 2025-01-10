Класика на новий лад: Nissan показав електричний Skyline GT-R (фото)

Легендарне купе Nissan Skyline GT-R R32 перетворили на електромобіль. Спорткар отримав 436-сильну установку, а також покращені ходову та салон.

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Nissan дав нове життя спорткару Skyline GT-R R32 початку 90-х. Культове японське купе перетворили на електромобіль. Цікавий проєкт представили на автошоу в Токіо. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Спорткар отримав 436-сильну установку Фото: Nissan

Нестандартний тюнінг Nissan Skyline GT-R виконали інженери японської корпорації. Над проєктом, який назвали R32 EV, працювали з березня 2023 року.

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Замість 2,6-літрової турбошістки RB26DETT спорткар отримав електричну силову установку. Він став важчим на 370 кг (до 1797 кг) за рахунок батареї на 62 кВт∙год від Nissan Leaf, але і значно потужніший.

У салоні замінили прилади Фото: Nissan

Потужність Nissan Skyline GT-R R32 EV зросла з 276 до 436 к. с., а піковий крутний момент – із 353 до 680 Н∙м. З’явилася і технологія, яка імітує перемикання передач. Крім того, спеціалісти підрозділу Nismo доопрацювали ходову, встановили амортизатори Öhlins та збільшені гальма.

Nissan Skyline GT-R оснастили кріслами Recaro Фото: Nissan

Відрізнити електромобіль Nissan Skyline GT-R можна за 18-дюймовими дисками із шинами розміром 235/45 R18. У салоні встановили спортивні сидіння Recaro та нові прилади.

До речі, на автошоу в Токіо Nissan показав оригінальний гібрид електромобіля Leaf та спорткара Z.

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