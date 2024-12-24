Студенти схрестили Nissan Leaf зі спорткаром і відтворили знамениту модель 70-х (фото)

Японські студенти показали оригінальні концепти Nissan. Вони створили універсал Nissan Z, сучасний варіант купе Skyline та тюнінгований седан Bluebird.

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На автошоу в Токіо у січні презентують нестандартний Nissan. Він поєднує в собі риси спортивного купе Nissan Z та електричного хетчбека Leaf. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто поєднує риси Nissan Z та Leaf Фото: Nissan Фото: Nissan

Оригінальний проєкт Nissan Z Lealia втілили в життя студенти автомобільного коледжу Nissan із Кіото. В основі авто лежить універсал Nissan Stagea початку 2000-х.

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Автомобіль отримав "ніс" від спорткара Nissan Z із довгим капотом та продовгуватими фарами. А от задню частину запозичили в Nissan Leaf, хоча ліхтарі взяли з купе. Зявилися і 19-дюймові диски, "взуті" в низькопрофільну гуму.

Nissan Neo Skyline Фото: Nissan Фото: Nissan

Універсал Nissan Z Lealia вирізняється жовтим забарвленням, такого ж кольору і вставки в салоні. Крім того, встановлено кермо від Nissan Z. Під капотом встановлено 3,5-літровий V6.

Nissan Bluebird Kiwami Фото: Nissan

Крім того, студенти з Кіото презентують два менш авангардних Nissan. Одне із них — купе Infiniti G35 із кастомним кузовом у дусі Nissan Skyline 70-х. Друге авто — тюнінгований Nissan Bluebird Kiwami з агресивним обвісом та розширеними крилами.

До речі, нещодавно на ринок повернули дешевий кросовер Nissan за $21 500.

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