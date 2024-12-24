Студенты скрестили Nissan Leaf со спорткаром и воссоздали знаменитую модель 70-х (фото)

Японские студенты показали оригинальные концепты Nissan. Они создали универсал Nissan Z, современный вариант купе Skyline и тюнингованный седан Bluebird.

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На автошоу в Токио в январе презентуют нестандартный Nissan. Он сочетает в себе черты спортивного купе Nissan Z и электрического хэтчбека Leaf. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто сочетает черты Nissan Z и Leaf Фото: Nissan Фото: Nissan

Оригинальный проект Nissan Z Lealia воплотили в жизнь студенты автомобильного колледжа Nissan из Киото. В основе авто лежит универсал Nissan Stagea начала 2000-х.

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Автомобиль получил "нос" от спорткара Nissan Z с длинным капотом и продолговатыми фарами. А вот заднюю часть позаимствовали у Nissan Leaf, хотя фонари взяли из купе. Появились и 19-дюймовые диски, "обутые" в низкопрофильную резину.

Nissan Neo Skyline Фото: Nissan Фото: Nissan

Универсал Nissan Z Lealia отличается желтым окрасом, такого же цвета и вставки в салоне. Кроме того, установлен руль от Nissan Z. Под капотом установлен 3,5-литровый V6.

Ниссан Блюберд Кивами Фото: Nissan

Кроме того, студенты из Киото презентуют два менее авангардных Nissan. Один из них — купе Infiniti G35 с кастомным кузовом в духе Nissan Skyline 70-х. Второе авто — тюнингованный Nissan Bluebird Kiwami с агрессивным обвесом и расширенными крыльями.

Кстати, недавно на рынок вернули дешевый кроссовер Nissan за $21 500.

Также Фокус рассказывал о ярком тюнинге Skoda Octavia.