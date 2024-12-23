Honda, Nissan и Mitsubishi объявили о начале слияния в единый концерн

Honda и Nissan объявили о начале создания холдинга, к которому присоединится и Mitsubishi. Японские автопроизводители будут совместно разрабатывать как бензиновые, так и электрифицированные модели.

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На мировом авторынке появится новый крупный концерн. Его образуют Nissan и Honda, которые объявили о предстоящем слиянии и подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Honda и Nissan планируют создать холдинговую компанию. Слияние с передачей акций планируют завершить до августа 2026 года.

Слияние японских компаний планируют завершить до августа 2026 года Фото: Nissan

Nissan и Honda станут дочерними компаниями в новом холдинге. К нему может присоединиться и Mitsubshi Motors, ведь 34% акции этой компании принадлежит Nissan. Автопроизводители планируют продолжить развитие принадлежащих им брендов в равной степени. Речь идет об Acura, Honda, Infiniti, Mitsubishi и Nissan.

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В результате слияния образуется автоконцерн с ежегодным доходом более 30 трлн иен ($191 млрд) и операционной прибылью более 3 трлн иен ($19 млрд). Это будет третий крупнейший автопроизводитель в мире.

Объединение позволит производителям оптимизировать затраты на разработку и выпуск моделей за счет унификации платформ и ряда компонентов. Сообщается, что совместно будут разрабатываться бензиновые, гибридные, плагин-гибридные и электрические авто.

Информация о возможном объединении Nissan и Honda циркулировала последние несколько месяцев. Сообщалось, что Nissan решился на такой шаг из-за падения продаж и прибыли. Один из представителей руководства японского автопроизводителя отметил, что у Nissan есть только 12-14 месяцев, чтобы избежать банкротства.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan вернул на рынок дешевый кроссовер за $21 500.

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