Honda, Nissan та Mitsubishi оголосили про початок злиття в єдиний концерн

Honda та Nissan оголосили про початок створення холдингу, до якого долучиться і Mitsubishi. Японські автовиробники спільно розроблятимуть як бензинові, так і електрифіковані моделі.

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На світовому авторинку з’явиться новий крупний концерн. Його утворять Nissan і Honda, які оголосили про майбутнє злиття та підписали меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

Honda та Nissan планують створити холдингову компанію. Злиття з передачею акцій планують завершити до серпня 2026 року.

Злиття японських компаній планують завершити до серпня 2026 року Фото: Nissan

Nissan і Honda стануть дочірніми компаніями в новому холдингу. До нього може долучитися і Mitsubshi Motors, адже 34% акції цієї компанії належить Nissan. Автовиробники планують продовжити розвиток брендів, які їм належать, рівною мірою. Мова йде про Acura, Honda, Infiniti, Mitsubishi та Nissan.

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Унаслідок злиття утвориться автоконцерн зі щорічним доходом понад 30 трлн ієн ($191 млрд) і операційним прибутком понад 3 трлн ієн ($19 млрд). Це буде третій найбільший автовиробник у світі.

Об’єднання дозволить виробникам оптимізувати витрати на розробку та випуск моделей за рахунок уніфікації платформ та низки компонентів. Повідомляється, що спільно розроблятимуться бензинові, гібридні, плагін-гібридні та електричні авто.

Інформація про можливе об'єднання Nissan та Honda циркулювала останні кілька місяців. Повідомлялося, що Nissan наважився на такий крок через падіння продажів та прибутку. Один із представників керівництва японського автовиробника зазначив, що в Nissan є лише 12-14 місяців, щоб уникнути банкрутства.

Раніше Фокус розповідав, що Nissan повернув на ринок дешевий кросовер за $21 500.

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