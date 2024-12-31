Кросовер Nissan Leaf і Toyota RAV4: основні автомобільні новинки 2025 року (фото)

У 2025 році представлять чимало цікавих автомобілів. Очікується прем'єри нових Nissan Leaf, Subaru Outback і Toyota RAV4, а також відродженої Honda Prelude та оновленої Tesla Model Y.

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Щороку автовиробники презентують десятки нових моделей. Зазвичай їх тримають у таємниці, проте автомобільні папарацці не сидять склавши руки. Шпигунські фото дають можливість дізнатися про новинки автомобільного світу. Фокус обрав найцікавіші нові авто, які з’являться в 2025 році.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio

Улітку 2025 року презентують новий Alfa Romeo Stelvio другого покоління. Кросовер кардинально зміниться та стане електромобілем. У його основі лежатиме платформа STLA Large, яку використовує електричний Jeep Wagoneer S. Спочатку дебютують версії моделі на 240 та 450 к. с., а пізніше додадуть топовий 1000-сильний варіант Quadrifoglio.

Audi

Audi Q7 Фото: carscoops.com

У новому році нарешті дебютує довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління. Преміальне авто стане дещо більшим та обтічнішим на вигляд, а в його салоні встановлять великий вигнутий дисплей. У лінійці очікуються бензинові, дизельні та плагін-гібридні версії.

Audi A7 Фото: carscoops.com

Представлять і новий Audi A7, причому в лінійці моделі з’явиться універсал. Річ у тім, що вона замінить не лише Audi A7 попереднього покоління, але й бензиновий A6 (новий Audi A6 став електрокаром). Дизайн стане елегантнішим – в дусі молодшого Audi A5. Для A7 запропонують бензинові та дизельні турбодвигуни об’ємом 2,0 та 3,0 л, а топовий RS7 збереже 4,0-літровий V8.

BMW

BMW iX3 Фото: carscoops.com

Новий BMW iX3 стане самостійною моделлю, яка не матиме нічого спільного з кросовером Х3. Електромобіль вирізнятиметься нестандартним дизайном, а в його основі лежатиме нова платформа Neue Klasse. BMW iX3 запропонують у версіях на 300-600 сил, а 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку.

Citroen

Citroen C5 Aircross Фото: largus.fr

Citroen готує друге покоління C5 Aircross. Кросовер підросте до 4,65 м, а його дизайн стане більш гранчастим. Модель збудують на платформі STLA Medium, тобто він буде побратимом нових Opel Grandland, Peugeot 3008 та 5008. У лінійці очікуються гібридні версії та навіть електромобілі із запасом ходу до 680 км.

Cupra

Концепт Cupra UrbanRebel стане серійним Raval Фото: SEAT

Cupra Raval – серійна версія концепта UrbanRebel. Компактний електрокросовер коштуватиме приблизно 25 000 євро в базовій версії. Чотириметрове авто вирізняється яскравим клиновидним дизайном і оснащене 223-сильним електромоторм. Запас ходу Cupra UrbanRebel сягає 450 км.

Honda

Honda Prelude Фото: Honda

Купе Honda Prelude повертається на ринок після двох десятиліть відсутності. Серійну версію моделі презентують у січні на автошоу в Токіо. Обтічне спортивне авто збудоване на платформі Honda Civic і оснащене гібридною установкою.

Jaguar

Jaguar Type 00 є провісником нового електрокара Фото: Jaguar

Jaguar готується до перезавантаження і випустить нове сімейство електрокарів. Перший його представник дебютує в кінці 2025 року і буде розкішним седаном за $130 000. Відомо, що авто вирізнятиметься нетиповим рубаним дизайном у дусі концепта Jaguar Type 00.

Jeep

Jeep Recon Фото: Stellantis

Jeep Recon – електрична альтернатива Wrangler. Кутастий позашляховик матиме знімні двері та дах, як і його бензиновий побратим. Електромобіль отримає блокування диференціалів, позашляхові шини та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

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Kia

Kia EV4 Фото: Kia

Електричну лінійку Kia поповнить модель С-класу EV4,я ку запропонують у кузовах седан і хетчбек. Його рубана зовнішність витримана в дусі Kia EV3 та EV9, з якими авто ділить платформу E-GMP. Очікується, що саме EV3 запозичать 204-сильний мотор і батареї на 58 і 81 кВт∙год.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA Фото: Mercedes-Benz

Головною новинкою Mercedes-Benz стане новий CLA. Седан-купе збереже обтічний силует із аркоподібним дахом. Його бензинові двигуни доповнять гібридними установками, а ще в лінійці з’явиться електрична версія. Для неї готують мотори на 272 і 381 к. с. із низькою енерговитратою, тому з батареєю на 90 кВт∙год запас ходу складе 750 км.

Mercedes Vito Фото: Mercedes-Benz

Крім того, в 2025 році Mercedes презентують нові Vito та V-Class. Мінівени стануть виразнішими на вигляд і сучаснішими. Електричній версії збільшать запас ходу до 500 км.

Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport Фото: drive.com.au

Mitsubishi представить нове покоління Pajero Sport. Рамний позашляховик зовні буде схожим на новий Mitsubishi L200. Він стане просторішим та комфортнішим, а також отримає потужніший 204-сильний турбодизель.

Nissan

Nissan Leaf стане кросовером Фото: Nissan

У 2025 році презентують електромобіль Nissan Leaf третього покоління, який кардинально зміниться і стане кросовером. Судячи з перших зображень, авто вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом та короткими звисами кузова. Запас ходу Nissan Leaf планують збільшити до 450-500 км.

Range Rover

Range Rover Electric Фото: Land Rover

Range Rover і Range Rover Sport отримають електричні модифікації. Їх оснастять повнопривідною установкою потужністю приблизно 600 сил із батареєю на 100 кВт∙год. Відомо, що авто збережуть позашляхові здібності та зможуть долати понад 500 км без підзарядки. Електромобіль Range Rover вже розсекретили.

Subaru

Subaru Outback Фото: Motor1.com

Новий Subaru Outback представлять влітку 2025 року і він також перетвориться на кросовер. Автомобіль стане більшим і брутальнішим на вигляд. У лінійці залишать опозитні четвірки, проте вперше додадуть гібридну модифікацію.

Tesla

Tesla Model Y Фото: The Independent

На початку 2025 року випустять оновлений електрокросовер Tesla Model Y. Як і споріднений седан Model 3, він зміниться зовні, отримає більше шумоізоляції та покращену ходову. Запас ходу електромобіля дещо зросте.

Toyota

Toyota RAV4 Фото: carscoops.com

Нова Toyota RAV4 дебютує в другій половині 2025 року. Дизайн кросовера витримають у новому фірмовому стилі, тобто він отримає вузькі фари та стане схожим на Toyota Camry і Prius. 2,5-літрові бензинові гібридні версії моделі стануть потужнішими.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc Фото: carscoops.com

Компактний кросовер Volkswagen T-Roc другого покоління збереже знайомий дизайн і платформу попередника. У лінійці моделі залишаться бензинові турбомотори об’ємом 1,5 і 2,0 л, а також отримає плагін-гібридні версії. А от кабріолета Volkswagen T-Roc більше не буде.

Volkswagen Atlas Фото: carscoops.com

Великий кросовер Volkswagen Atlas другого покоління вже розсекретили. Він, навпаки, зміниться зовні – дизайн стане досить авангардним і нетиповим для Volkswagen. Авто підросте до 5,15 м у довжину і стане просторішим. Volkswagen Atlas комплектуватимуть 2,0-літровими турбомоторами на 214 і 272 к. с.

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Volvo

Volvo ES90 Фото: Volvo

У березні Volvo презентує електричний седан ES90 – заміну моделі S90. П’ятиметрове авто з обтічним силуетом отримає силові установки від кросовера EX90 – мотори на 408 і 517 сил та батарею ємністю 111 кВт∙год.

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