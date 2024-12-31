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Авто

Кросовер Nissan Leaf і Toyota RAV4: основні автомобільні новинки 2025 року (фото)

презентація авто, нові авто, авто 2025 року
Фото: BMW | У 2025 році дебютує чимало цікавих автомобілів

У 2025 році представлять чимало цікавих автомобілів. Очікується прем'єри нових Nissan Leaf, Subaru Outback і Toyota RAV4, а також відродженої Honda Prelude та оновленої Tesla Model Y.

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Щороку автовиробники презентують десятки нових моделей. Зазвичай їх тримають у таємниці, проте автомобільні папарацці не сидять склавши руки. Шпигунські фото дають можливість дізнатися про новинки автомобільного світу. Фокус обрав найцікавіші нові авто, які з’являться в 2025 році.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Alfa Romeo Stelvio

Улітку 2025 року презентують новий Alfa Romeo Stelvio другого покоління. Кросовер кардинально зміниться та стане електромобілем. У його основі лежатиме платформа STLA Large, яку використовує електричний Jeep Wagoneer S. Спочатку дебютують версії моделі на 240 та 450 к. с., а пізніше додадуть топовий 1000-сильний варіант Quadrifoglio.

Audi

Audi Q7, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Audi Q7
Фото: carscoops.com

У новому році нарешті дебютує довгоочікуваний кросовер Audi Q7 третього покоління. Преміальне авто стане дещо більшим та обтічнішим на вигляд, а в його салоні встановлять великий вигнутий дисплей. У лінійці очікуються бензинові, дизельні та плагін-гібридні версії.

Audi A7, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Audi A7
Фото: carscoops.com

Представлять і новий Audi A7, причому в лінійці моделі з’явиться універсал. Річ у тім, що вона замінить не лише Audi A7 попереднього покоління, але й бензиновий A6 (новий Audi A6 став електрокаром). Дизайн стане елегантнішим – в дусі молодшого Audi A5. Для A7 запропонують бензинові та дизельні турбодвигуни об’ємом 2,0 та 3,0 л, а топовий RS7 збереже 4,0-літровий V8.

BMW

BMW iX3, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
BMW iX3
Фото: carscoops.com

Новий BMW iX3 стане самостійною моделлю, яка не матиме нічого спільного з кросовером Х3. Електромобіль вирізнятиметься нестандартним дизайном, а в його основі лежатиме нова платформа Neue Klasse. BMW iX3 запропонують у версіях на 300-600 сил, а 800-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку.

Citroen

Citroen C5 Aircross, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Citroen C5 Aircross
Фото: largus.fr

Citroen готує друге покоління C5 Aircross. Кросовер підросте до 4,65 м, а його дизайн стане більш гранчастим. Модель збудують на платформі STLA Medium, тобто він буде побратимом нових Opel Grandland, Peugeot 3008 та 5008. У лінійці очікуються гібридні версії та навіть електромобілі із запасом ходу до 680 км.

Cupra

Cupra UrbanRebel, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Концепт Cupra UrbanRebel стане серійним Raval
Фото: SEAT

Cupra Raval – серійна версія концепта UrbanRebel. Компактний електрокросовер коштуватиме приблизно 25 000 євро в базовій версії. Чотириметрове авто вирізняється яскравим клиновидним дизайном і оснащене 223-сильним електромоторм. Запас ходу Cupra UrbanRebel сягає 450 км.

Honda

Honda Prelude, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Honda Prelude
Фото: Honda

Купе Honda Prelude повертається на ринок після двох десятиліть відсутності. Серійну версію моделі презентують у січні на автошоу в Токіо. Обтічне спортивне авто збудоване на платформі Honda Civic і оснащене гібридною установкою.

Jaguar

Jaguar Type 00, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Jaguar Type 00 є провісником нового електрокара
Фото: Jaguar

Jaguar готується до перезавантаження і випустить нове сімейство електрокарів. Перший його представник дебютує в кінці 2025 року і буде розкішним седаном за $130 000. Відомо, що авто вирізнятиметься нетиповим рубаним дизайном у дусі концепта Jaguar Type 00.

Jeep

Jeep Recon, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Jeep Recon
Фото: Stellantis

Jeep Recon – електрична альтернатива Wrangler. Кутастий позашляховик матиме знімні двері та дах, як і його бензиновий побратим. Електромобіль отримає блокування диференціалів, позашляхові шини та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

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Найменший у родині: тест-драйв нового кросовера Jeep Avenger
Найменший у родині: тест-драйв нового кросовера Jeep Avenger

Kia

Kia EV4, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Kia EV4
Фото: Kia

Електричну лінійку Kia поповнить модель С-класу EV4,я ку запропонують у кузовах седан і хетчбек. Його рубана зовнішність витримана в дусі Kia EV3 та EV9, з якими авто ділить платформу E-GMP. Очікується, що саме EV3 запозичать 204-сильний мотор і батареї на 58 і 81 кВт∙год.

Mercedes-Benz

Mercedes CLA, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Mercedes-Benz CLA
Фото: Mercedes-Benz

Головною новинкою Mercedes-Benz стане новий CLA. Седан-купе збереже обтічний силует із аркоподібним дахом. Його бензинові двигуни доповнять гібридними установками, а ще в лінійці з’явиться електрична версія. Для неї готують мотори на 272 і 381 к. с. із низькою енерговитратою, тому з батареєю на 90 кВт∙год запас ходу складе 750 км.

Mercedes Vito, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Mercedes Vito
Фото: Mercedes-Benz

Крім того, в 2025 році Mercedes презентують нові Vito та V-Class. Мінівени стануть виразнішими на вигляд і сучаснішими. Електричній версії збільшать запас ходу до 500 км.

Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Mitsubishi Pajero Sport
Фото: drive.com.au

Mitsubishi представить нове покоління Pajero Sport. Рамний позашляховик зовні буде схожим на новий Mitsubishi L200. Він стане просторішим та комфортнішим, а також отримає потужніший 204-сильний турбодизель.

Nissan

Nissan Leaf, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Nissan Leaf стане кросовером
Фото: Nissan

У 2025 році презентують електромобіль Nissan Leaf третього покоління, який кардинально зміниться і стане кросовером. Судячи з перших зображень, авто вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом та короткими звисами кузова. Запас ходу Nissan Leaf планують збільшити до 450-500 км.

Range Rover

Range Rover Electric, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Range Rover Electric
Фото: Land Rover

Range Rover і Range Rover Sport отримають електричні модифікації. Їх оснастять повнопривідною установкою потужністю приблизно 600 сил із батареєю на 100 кВт∙год. Відомо, що авто збережуть позашляхові здібності та зможуть долати понад 500 км без підзарядки. Електромобіль Range Rover вже розсекретили.

Subaru

Subaru Outback, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Subaru Outback
Фото: Motor1.com

Новий Subaru Outback представлять влітку 2025 року і він також перетвориться на кросовер. Автомобіль стане більшим і брутальнішим на вигляд. У лінійці залишать опозитні четвірки, проте вперше додадуть гібридну модифікацію.

Tesla

Tesla Model Y, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Tesla Model Y
Фото: The Independent

На початку 2025 року випустять оновлений електрокросовер Tesla Model Y. Як і споріднений седан Model 3, він зміниться зовні, отримає більше шумоізоляції та покращену ходову. Запас ходу електромобіля дещо зросте.

Toyota

Toyota RAV4, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Toyota RAV4
Фото: carscoops.com

Нова Toyota RAV4 дебютує в другій половині 2025 року. Дизайн кросовера витримають у новому фірмовому стилі, тобто він отримає вузькі фари та стане схожим на Toyota Camry і Prius. 2,5-літрові бензинові гібридні версії моделі стануть потужнішими.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Volkswagen T-Roc
Фото: carscoops.com

Компактний кросовер Volkswagen T-Roc другого покоління збереже знайомий дизайн і платформу попередника. У лінійці моделі залишаться бензинові турбомотори об’ємом 1,5 і 2,0 л, а також отримає плагін-гібридні версії. А от кабріолета Volkswagen T-Roc більше не буде.

Volkswagen Atlas, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Volkswagen Atlas
Фото: carscoops.com

Великий кросовер Volkswagen Atlas другого покоління вже розсекретили. Він, навпаки, зміниться зовні – дизайн стане досить авангардним і нетиповим для Volkswagen. Авто підросте до 5,15 м у довжину і стане просторішим. Volkswagen Atlas комплектуватимуть 2,0-літровими турбомоторами на 214 і 272 к. с.

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В Україні з'явився новітній електрокросовер Volkswagen із запасом ходу понад 600 км (фото)
В Україні з'явився новітній електрокросовер Volkswagen із запасом ходу понад 600 км (фото)

Volvo

Volvo ES90, нові авто, авто 2025 року Fullscreen
Volvo ES90
Фото: Volvo

У березні Volvo презентує електричний седан ES90 – заміну моделі S90. П’ятиметрове авто з обтічним силуетом отримає силові установки від кросовера EX90 – мотори на 408 і 517 сил та батарею ємністю 111 кВт∙год.

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