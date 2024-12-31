Кроссовер Nissan Leaf и Toyota RAV4: основные автомобильные новинки 2025 года (фото)

В 2025 году представят немало интересных автомобилей. Ожидается премьеры новых Nissan Leaf, Subaru Outback и Toyota RAV4, а также возрожденной Honda Prelude и обновленной Tesla Model Y.

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Каждый год автопроизводители презентуют десятки новых моделей. Обычно их держат в тайне, однако автомобильные папарацци не сидят сложа руки. Шпионские фото дают возможность узнать о новинках автомобильного мира. Фокус выбрал самые интересные новые авто, которые появятся в 2025 году.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Stelvio

Летом 2025 года презентуют новый Alfa Romeo Stelvio второго поколения. Кроссовер кардинально изменится и станет электромобилем. В его основе будет лежать платформа STLA Large, которую использует электрический Jeep Wagoneer S. Сначала дебютируют версии модели на 240 и 450 л. с., а позже добавят топовый 1000-сильный вариант Quadrifoglio.

Audi

Audi Q7 Фото: carscoops.com

В новом году наконец-то дебютирует долгожданный кроссовер Audi Q7 третьего поколения. Премиальное авто станет несколько больше и обтекаемее на вид, а в его салоне установят большой изогнутый дисплей. В линейке ожидаются бензиновые, дизельные и плагин-гибридные версии.

Audi A7 Фото: carscoops.com

Представят и новый Audi A7, причем в линейке модели появится универсал. Дело в том, что она заменит не только Audi A7 предыдущего поколения, но и бензиновый A6 (новый Audi A6 стал электрокаром). Дизайн станет более элегантным — в духе младшего Audi A5. Для A7 предложат бензиновые и дизельные турбодвигатели объемом 2,0 и 3,0 л, а топовый RS7 сохранит 4,0-литровый V8.

BMW

BMW iX3 Фото: carscoops.com

Новый BMW iX3 станет самостоятельной моделью, которая не будет иметь ничего общего с кроссовером Х3. Электромобиль будет отличаться нестандартным дизайном, а в его основе будет лежать новая платформа Neue Klasse. BMW iX3 предложат в версиях на 300-600 сил, а 800-вольтная архитектура позволит быструю зарядку.

Citroen

Citroen C5 Aircross Фото: largus.fr

Citroen готовит второе поколение C5 Aircross. Кроссовер подрастет до 4,65 м, а его дизайн станет более граненым. Модель построят на платформе STLA Medium, то есть он будет собратом новых Opel Grandland, Peugeot 3008 и 5008. В линейке ожидаются гибридные версии и даже электромобили с запасом хода до 680 км.

Cupra

Концепт Cupra UrbanRebel станет серийным Raval Фото: SEAT

Cupra Raval — серийная версия концепта UrbanRebel. Компактный электрокроссовер будет стоить примерно 25 000 евро в базовой версии. Четырехметровое авто отличается ярким клиновидным дизайном и оснащено 223-сильным электромотором. Запас хода Cupra UrbanRebel достигает 450 км.

Honda

Honda Prelude Фото: Honda

Купе Honda Prelude возвращается на рынок после двух десятилетий отсутствия. Серийную версию модели презентуют в январе на автошоу в Токио. Обтекаемое спортивное авто построено на платформе Honda Civic и оснащено гибридной установкой.

Jaguar

Jaguar Type 00 является предвестником нового электрокара Фото: Jaguar

Jaguar готовится к перезагрузке и выпустит новое семейство электрокаров. Первый его представитель дебютирует в конце 2025 года и будет роскошным седаном за $130 000. Известно, что авто будет отличаться нетипичным рубленым дизайном в духе концепта Jaguar Type 00.

Jeep

Jeep Recon Фото: Stellantis

Jeep Recon — электрическая альтернатива Wrangler. Угловатый внедорожник будет иметь съемные двери и крышу, как и его бензиновый собрат. Электромобиль получит блокировку дифференциалов, внедорожные шины и набор режимов для различных типов бездорожья.

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Kia

Kia EV4 Фото: Kia

Электрическую линейку Kia пополнит модель С-класса EV4, которую предложат в кузовах седан и хэтчбек. Его рубленная внешность выдержана в духе Kia EV3 и EV9, с которыми авто делит платформу E-GMP. Ожидается, что именно EV3 позаимствуют 204-сильный мотор и батареи на 58 и 81 кВт∙ч.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz CLA Фото: Mercedes-Benz

Главной новинкой Mercedes-Benz станет новый CLA. Седан-купе сохранит обтекаемый силуэт с аркообразной крышей. Его бензиновые двигатели дополнят гибридными установками, а еще в линейке появится электрическая версия. Для нее готовят моторы на 272 и 381 л. с. с низким энергозатратом, поэтому с батареей на 90 кВт∙ч запас хода составит 750 км.

Mercedes Vito Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, в 2025 году Mercedes презентуют новые Vito и V-Class. Минивэны станут выразительнее на вид и современнее. Электрической версии увеличат запас хода до 500 км.

Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport Фото: drive.com.au

Mitsubishi представит новое поколение Pajero Sport. Рамный внедорожник внешне будет похож на новый Mitsubishi L200. Он станет просторнее и комфортнее, а также получит более мощный 204-сильный турбодизель.

Nissan

Nissan Leaf станет кроссовером Фото: Nissan

В 2025 году презентуют электромобиль Nissan Leaf третьего поколения, который кардинально изменится и станет кроссовером. Судя по первым изображениям, авто отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей и короткими свесами кузова. Запас хода Nissan Leaf планируют увеличить до 450-500 км.

Range Rover

Range Rover Electric Фото: Land Rover

Range Rover и Range Rover Sport получат электрические модификации. Их оснастят полноприводной установкой мощностью около 600 сил с батареей на 100 кВт∙ч. Известно, что авто сохранят внедорожные способности и смогут преодолевать более 500 км без подзарядки. Электромобиль Range Rover уже рассекретили.

Subaru

Subaru Outback Фото: Motor1.com

Новый Subaru Outback представят летом 2025 года и он также превратится в кроссовер. Автомобиль станет крупнее и брутальнее на вид. В линейке оставят оппозитные четверки, однако впервые добавят гибридную модификацию.

Tesla

Tesla Model Y Фото: The Independent

В начале 2025 года выпустят обновленный электрокроссовер Tesla Model Y. Как и родственный седан Model 3, он изменится внешне, получит больше шумоизоляции и улучшенную ходовую. Запас хода электромобиля несколько возрастет.

Toyota

Toyota RAV4 Фото: carscoops.com

Новая Toyota RAV4 дебютирует во второй половине 2025 года. Дизайн кроссовера выдержат в новом фирменном стиле, то есть он получит узкие фары и станет похожим на Toyota Camry и Prius. 2,5-литровые бензиновые гибридные версии модели станут мощнее.

Volkswagen

Volkswagen T-Roc Фото: carscoops.com

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения сохранит знакомый дизайн и платформу предшественника. В линейке модели останутся бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также получит плагин-гибридные версии. А вот кабриолета Volkswagen T-Roc больше не будет.

Volkswagen Atlas Фото: carscoops.com

Большой кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения уже рассекретили. Он, наоборот, изменится внешне — дизайн станет достаточно авангардным и нетипичным для Volkswagen. Авто подрастет до 5,15 м в длину и станет просторнее. Volkswagen Atlas будут комплектовать 2,0-литровыми турбомоторами на 214 и 272 л. с.

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Volvo

Volvo ES90 Фото: Volvo

В марте Volvo презентует электрический седан ES90 — замену модели S90. Пятиметровое авто с обтекаемым силуэтом получит силовые установки от кроссовера EX90 — моторы на 408 и 517 сил и батарею емкостью 111 кВт∙ч.

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