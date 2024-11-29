Самый маленький в семье: тест-драйв нового кроссовера Jeep Avenger
Новый Jeep Avenger — самая компактная и самая дешевая модель американского бренда. Фокус испытал городской кроссовер и определил, является ли он настоящим Jeep.
В семье Jeep пополнение — появился самый маленький ее член Avenger. Компактный кроссовер В-класса создан специально для Европы и не продается на родине, в США. А вот в Украине модель уже доступна и Фокус смог познакомиться с ней.
Атлетичный и выразительный — дизайн Jeep Avenger
Новый Jeep Avenger хоть и является самой компактной моделью марки и больше предназначен для города, но выглядит как настоящий покоритель бездорожья. Кроссовер получился выразительным на вид, а в ярко-желтом цвете он еще больше привлекает внимание окружающих. У него высокий капот, короткие свесы и атлетичные расширенные крылья, а нижняя часть кузова прикрыта защитным пластиковым обвесом.
Сохранена и фирменная решетка радиатора Jeep, а крупные светодиодные фары разделены надвое. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Заднее стекло прикрыто спойлером, а компактные фонари украшены оригинальным Х-образным узором.
Примечательно, что корни у этого Jeep европейские, ведь он построен на платформе CMP концерна Stellantis и является собратом Peugeot 2008, Opel Mokka и DS 3. Впрочем, Avenger немного компактнее.
Размеры Jeep Avenger 2024 года:
- длина — 4084 мм;
- ширина — 1808 мм;
- высота — 1536 мм;
- колесная база — 2557 мм.
Салон Jeep Avenger 2024
Заглянем внутрь. Салон выглядит довольно стильно и украшен тоненькими полосками диодной подсветки хотя в отделке хватает жестковатого пластика.
Небольшой руль Jeep Avenger несколько скошен снизу, а вместо рычага КПП установлены кнопки. Показания цифровой панели приборов хорошо считываются, а ее конфигурацию можно изменить.
Все Jeep Avenger 2024 оснащены большим 10,25-дюймовым тачскрином. Мультимедийная система имеет понятное меню и дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.
На центральной панели оставили регулятор громкости и физические кнопки климата, однако включить подогрев сидений можно только через меню мультимедиа.
В салоне компактного авто довольно много отсеков для мелких вещей. Jeep Avenger имеет очень глубокий бардачок и удобную полочку на передней панели. В центральной панели есть большой отсек с USB-разъемами и беспроводной зарядкой телефонов, который закрывается оригинальной крышкой из кожзама. Сдвижной подлокотник прячет узкий, но глубокий бокс. Интересно, что при этом карманы есть только в передних дверях.
Также стоит отметить интересные "фишки" авто. В частности, колесные диски и передний бампер украсили изображениями решетки радиатора Jeep, а на крыше появилась небольшая божья коровка. На лобовом стекле можно увидеть изображение человека с телескопом.Важно
Насколько вместительным является компактный кроссовер Jeep
Первое, на что обращаешь внимание, когда садишься за руль, так это то, что посадка в Jeep Avenger не очень высокая. Впрочем, это не портит обзорность — к ней вопросов нет и к габаритам компактного кроссовера привыкаешь быстро.
Диапазона регулировок рулевой колонки и водительского кресла хватает, чтобы удобно усесться. Единственное, что смущает на месте водителя — это близкое расположение педалей: ездить в зимней обуви не очень удобно. Сами сиденья упругие и неплохо удерживают спину. Подогрев входит в базовое оснащение.
Второй ряд на первый взгляд может показаться слишком тесным и это впечатление усиливает узкий проем задней двери. Впрочем, пассажиры ростом 185 см здесь поместятся и не будут сжаты. Хотя сзади все же комфортнее двоим, ведь салон не слишком широкий. К тому же, здесь нет ни дефлекторов обдува, ни даже подлокотника, но есть USB-порт.
Багажник Jeep Avenger 2024 неплохой для его размеров: 380 л в обычном состоянии и 1277 л — со сложенными задними креслами. Его проем довольно широкий, а высота порога небольшая. Пол в отсеке двухуровневый, а вот запаски нет. Зато в тестовой версии Summit есть электропривод двери багажника с сенсором открывания.
Комплектация Jeep Avenger 2024
Базовый кроссовер Jeep Avenger Altitude получил климат-контроль, парктроник, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, а также набор систем безопасности — автоматическое торможение, контроль полосы движения, распознавание дорожных знаков.
А вот камера появляется в топовой версии Summit вместе с бесключевым доступом, адаптивными противотуманными фарами и контролем "слепых" зон. Среди опций есть панорамная крыша, акустика JBL, электропривод и даже массаж водительского кресла.
Экономичный и — двигатель Jeep Avenger
Новый Jeep Avenger в Украине дебютировал в электрифицированных версиях. Тестовое авто является гибридом с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 100 л. с., дополненным "мягкой" гибридной установкой на 28 сил.
Легкому (1288 кг) кроссоверу, в принципе, хватает мощности в городе, да и тяги хватает. Пиковый крутящий момент бензинового двигателя достигает 205 Н∙м и достигается с 1750 об/мин. Еще 55 Н∙м добавляет электромотор. В спортивном режиме мотор становится несколько резвее, хотя это не очень ощутимо.
Jeep Avenger нельзя назвать быстрым, но его динамика достаточна — 10,9 с до 100 км/ч. Бензиновый двигатель не очень слышен — он "отзывается" разве что на высоких оборотах. 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями работает довольно быстро и без дерганья.
Чем действительно привлекает гибридная установка, так это экономичностью. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 4,9-5,1 л/100 км. У нас получилось 6,7-6,9 л на 100 км в городе с пробками и 6,3 л/100 км без них. На трассе же можно добиться расхода 5,3 л на 100 км. Для экономии топлива двигатель глушится во время остановок.
Альтернативой является 156-сильный электромобиль Jeep Avenger. Такой кроссовер способен преодолеть до 400 км без подзарядки.Важно
Городской житель
Этот Jeep Avenger переднеприводный (хотя недавно дебютировала и полноприводная версия), однако не боится легкого бездорожья, ведь имеет неплохой клиренс в 197 мм, а также специальные режимы для снега, песка и грязи.
Хотя все-таки кроссовер Jeep Avenger — это городской житель. Компактное авто хорошо маневрирует в городе и имеет диаметр разворота 10,5 м. Его руль довольно легкий.
Энергоемкая подвеска Jeep неплохо отрабатывает дорожные неровности, однако с 18-дюймовыми дисками езда все же несколько упругая. Зато невысокий кроссовер мало кренится в виражах.
Новый Jeep Avenger имеет довольно неплохую шумоизоляцию днища, и в целом на удивление тихий, по меркам своего класса. После 110 км/ч на трассе начинают появляться аэродинамические шумы, хотя сильно они не отвлекают.
Цена Jeep Avenger
Кроссовер Jeep Avenger — относительно недорогая модель даже по меркам В-класса. Базовая версия Altitude стоит от 1 061 400 гривен, а топовый вариант Summit обойдется в 1 172 600 гривен.
Вердикт Фокусу
Невооруженным глазом видно, что Avenger — настоящий Jeep. Впрочем, он несколько нетипичен, так как создан для города, а не бездорожья. Кроссовер маневренный и компактный, но при этом его не назовешь тесным. Гибридная версия Jeep Avenger экономична, хотя немного больше мощности ей не помешало бы. Модель неплохо оснащена и ей доступны опции, свойственные авто высшего класса, однако все же хотелось бы иметь камеру заднего вида в базовой комплектации.
Плюсы Jeep Avenger:
- экономичная гибридная установка;
- доступный электрический вариант модели;
- относительно невысокая цена;
- немалый клиренс.
Минусы Jeep Avenger:
- отсутствие карманов в задней двери и подлокотника сзади;
- упругая езда с 18-дюймовыми колесами;
- отсутствует (пока что) полноприводная версия.
Технические характеристики Jeep Avenger
|Тип двигуна
|бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка
|Кількість і розташування циліндрів
|R3
|Об'єм двигуна
|1199
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|100/5000+28
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|205/1750 + 55
|Коробка передач
|6-ст. робот з двома зчепленнями
|Привід
|передній
|Споживання пального, місто-траса
|4,9-5,1 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|184
|Розгін 0–100 км/год, с
|10,9
|Об'єм паливного баку, л
|44