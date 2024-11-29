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Авто Тест-драйв — новости авторынка в Украине

Самый маленький в семье: тест-драйв нового кроссовера Jeep Avenger

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Фото: Тарас Брязгунов | Jeep Avenger — новый компактный кроссовер для Европы

Новый Jeep Avenger — самая компактная и самая дешевая модель американского бренда. Фокус испытал городской кроссовер и определил, является ли он настоящим Jeep.

В семье Jeep пополнение — появился самый маленький ее член Avenger. Компактный кроссовер В-класса создан специально для Европы и не продается на родине, в США. А вот в Украине модель уже доступна и Фокус смог познакомиться с ней.

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Avenger сохраняет фирменную радиаторную решетку Jeep
Фото: Тарас Брязгунов

Атлетичный и выразительный — дизайн Jeep Avenger

Новый Jeep Avenger хоть и является самой компактной моделью марки и больше предназначен для города, но выглядит как настоящий покоритель бездорожья. Кроссовер получился выразительным на вид, а в ярко-желтом цвете он еще больше привлекает внимание окружающих. У него высокий капот, короткие свесы и атлетичные расширенные крылья, а нижняя часть кузова прикрыта защитным пластиковым обвесом.

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Кроссовер достигает всего 4,08 м в длину
Фото: Тарас Брязгунов

Сохранена и фирменная решетка радиатора Jeep, а крупные светодиодные фары разделены надвое. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Заднее стекло прикрыто спойлером, а компактные фонари украшены оригинальным Х-образным узором.

Примечательно, что корни у этого Jeep европейские, ведь он построен на платформе CMP концерна Stellantis и является собратом Peugeot 2008, Opel Mokka и DS 3. Впрочем, Avenger немного компактнее.

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Клиренс Jeep Avenger составляет 197 мм

Размеры Jeep Avenger 2024 года:

  • длина — 4084 мм;
  • ширина — 1808 мм;
  • высота — 1536 мм;
  • колесная база — 2557 мм.
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Ручки задних дверей спрятаны в стойках
Фото: Тарас Брязгунов
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Колесные диски украсили изображением решетки радиатора Jeep
Фото: Тарас Брязгунов
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На крышу авто "приземлилась" божья коровка
Фото: Тарас Брязгунов
Jeep Avenger, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, кроссовер Jeep Fullscreen
На лобовом стекле появилось изображение человека с телескопом
Фото: Тарас Брязгунов
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Салон Jeep Avenger 2024

Заглянем внутрь. Салон выглядит довольно стильно и украшен тоненькими полосками диодной подсветки хотя в отделке хватает жестковатого пластика.

Небольшой руль Jeep Avenger несколько скошен снизу, а вместо рычага КПП установлены кнопки. Показания цифровой панели приборов хорошо считываются, а ее конфигурацию можно изменить.

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На передней панели есть удобная полочка
Фото: Тарас Брязгунов

Все Jeep Avenger 2024 оснащены большим 10,25-дюймовым тачскрином. Мультимедийная система имеет понятное меню и дополнена беспроводными Android Auto и Apple CarPlay.

На центральной панели оставили регулятор громкости и физические кнопки климата, однако включить подогрев сидений можно только через меню мультимедиа.

В салоне компактного авто довольно много отсеков для мелких вещей. Jeep Avenger имеет очень глубокий бардачок и удобную полочку на передней панели. В центральной панели есть большой отсек с USB-разъемами и беспроводной зарядкой телефонов, который закрывается оригинальной крышкой из кожзама. Сдвижной подлокотник прячет узкий, но глубокий бокс. Интересно, что при этом карманы есть только в передних дверях.

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Показания цифрового щитка приборов неплохо считываются
Фото: Тарас Брязгунов

Также стоит отметить интересные "фишки" авто. В частности, колесные диски и передний бампер украсили изображениями решетки радиатора Jeep, а на крыше появилась небольшая божья коровка. На лобовом стекле можно увидеть изображение человека с телескопом.

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Насколько вместительным является компактный кроссовер Jeep

Первое, на что обращаешь внимание, когда садишься за руль, так это то, что посадка в Jeep Avenger не очень высокая. Впрочем, это не портит обзорность — к ней вопросов нет и к габаритам компактного кроссовера привыкаешь быстро.

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Посадка за рулем не очень высокая
Фото: Тарас Брязгунов
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Сзади хватает места для пассажиров ростом 185 см.
Фото: Тарас Брязгунов

Диапазона регулировок рулевой колонки и водительского кресла хватает, чтобы удобно усесться. Единственное, что смущает на месте водителя — это близкое расположение педалей: ездить в зимней обуви не очень удобно. Сами сиденья упругие и неплохо удерживают спину. Подогрев входит в базовое оснащение.

Второй ряд на первый взгляд может показаться слишком тесным и это впечатление усиливает узкий проем задней двери. Впрочем, пассажиры ростом 185 см здесь поместятся и не будут сжаты. Хотя сзади все же комфортнее двоим, ведь салон не слишком широкий. К тому же, здесь нет ни дефлекторов обдува, ни даже подлокотника, но есть USB-порт.

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Компактный кроссовер имеет 380-литровый багажник
Фото: Тарас Брязгунов
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Пол в отсеке двухуровневый
Фото: Тарас Брязгунов
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Со сложенными задними креслами объем багажника возрастает до 1277 л
Фото: Тарас Брязгунов
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Запаски у гибрида нет
Фото: Тарас Брязгунов
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Багажник Jeep Avenger 2024 неплохой для его размеров: 380 л в обычном состоянии и 1277 л — со сложенными задними креслами. Его проем довольно широкий, а высота порога небольшая. Пол в отсеке двухуровневый, а вот запаски нет. Зато в тестовой версии Summit есть электропривод двери багажника с сенсором открывания.

Комплектация Jeep Avenger 2024

Базовый кроссовер Jeep Avenger Altitude получил климат-контроль, парктроник, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, а также набор систем безопасности — автоматическое торможение, контроль полосы движения, распознавание дорожных знаков.

КПП Jeep Avenger, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, кроссовер Jeep Fullscreen
Вместо рычага КПП установлены кнопки
Фото: Тарас Брязгунов
Jeep Avenger, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, кроссовер Jeep Fullscreen
Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий
Фото: Тарас Брязгунов
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Глубоким является и бардачок Jeep Avenger
Фото: Тарас Брязгунов
Jeep Avenger, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, кроссовер Jeep Fullscreen
Для задних пассажиров есть порт USB-C
Фото: Тарас Брязгунов
КПП Jeep Avenger, Jeep Avenger, новый Jeep Avenger, кроссовер Jeep
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А вот камера появляется в топовой версии Summit вместе с бесключевым доступом, адаптивными противотуманными фарами и контролем "слепых" зон. Среди опций есть панорамная крыша, акустика JBL, электропривод и даже массаж водительского кресла.

Экономичный и — двигатель Jeep Avenger

Новый Jeep Avenger в Украине дебютировал в электрифицированных версиях. Тестовое авто является гибридом с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 100 л. с., дополненным "мягкой" гибридной установкой на 28 сил.

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1,2-литровый турбомотор дополнили гибридной установкой
Фото: Тарас Брязгунов

Легкому (1288 кг) кроссоверу, в принципе, хватает мощности в городе, да и тяги хватает. Пиковый крутящий момент бензинового двигателя достигает 205 Н∙м и достигается с 1750 об/мин. Еще 55 Н∙м добавляет электромотор. В спортивном режиме мотор становится несколько резвее, хотя это не очень ощутимо.

Jeep Avenger нельзя назвать быстрым, но его динамика достаточна — 10,9 с до 100 км/ч. Бензиновый двигатель не очень слышен — он "отзывается" разве что на высоких оборотах. 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями работает довольно быстро и без дерганья.

Чем действительно привлекает гибридная установка, так это экономичностью. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 4,9-5,1 л/100 км. У нас получилось 6,7-6,9 л на 100 км в городе с пробками и 6,3 л/100 км без них. На трассе же можно добиться расхода 5,3 л на 100 км. Для экономии топлива двигатель глушится во время остановок.

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Гибридный Jeep Avenger не слишком мощный, зато экономичный
Фото: Тарас Брязгунов

Альтернативой является 156-сильный электромобиль Jeep Avenger. Такой кроссовер способен преодолеть до 400 км без подзарядки.

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Городской житель

Этот Jeep Avenger переднеприводный (хотя недавно дебютировала и полноприводная версия), однако не боится легкого бездорожья, ведь имеет неплохой клиренс в 197 мм, а также специальные режимы для снега, песка и грязи.

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Кроссовер неплохо маневрирует в городских условиях
Фото: Тарас Брязгунов

Хотя все-таки кроссовер Jeep Avenger — это городской житель. Компактное авто хорошо маневрирует в городе и имеет диаметр разворота 10,5 м. Его руль довольно легкий.

Энергоемкая подвеска Jeep неплохо отрабатывает дорожные неровности, однако с 18-дюймовыми дисками езда все же несколько упругая. Зато невысокий кроссовер мало кренится в виражах.

Новый Jeep Avenger имеет довольно неплохую шумоизоляцию днища, и в целом на удивление тихий, по меркам своего класса. После 110 км/ч на трассе начинают появляться аэродинамические шумы, хотя сильно они не отвлекают.

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Фары Jeep Avenger разделены надвое
Фото: Тарас Брязгунов
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Фонари украшены оригинальным узором
Фото: Тарас Брязгунов

Цена Jeep Avenger

Кроссовер Jeep Avenger — относительно недорогая модель даже по меркам В-класса. Базовая версия Altitude стоит от 1 061 400 гривен, а топовый вариант Summit обойдется в 1 172 600 гривен.

Вердикт Фокусу

Невооруженным глазом видно, что Avenger — настоящий Jeep. Впрочем, он несколько нетипичен, так как создан для города, а не бездорожья. Кроссовер маневренный и компактный, но при этом его не назовешь тесным. Гибридная версия Jeep Avenger экономична, хотя немного больше мощности ей не помешало бы. Модель неплохо оснащена и ей доступны опции, свойственные авто высшего класса, однако все же хотелось бы иметь камеру заднего вида в базовой комплектации.

Плюсы Jeep Avenger:

  • экономичная гибридная установка;
  • доступный электрический вариант модели;
  • относительно невысокая цена;
  • немалый клиренс.

Минусы Jeep Avenger:

  • отсутствие карманов в задней двери и подлокотника сзади;
  • упругая езда с 18-дюймовыми колесами;
  • отсутствует (пока что) полноприводная версия.

Технические характеристики Jeep Avenger

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка
Кількість і розташування циліндрів R3
Об'єм двигуна 1199
Потужність двигуна, к. с./об/хв 100/5000+28
Обертальний момент, Нм/об/хв 205/1750 + 55
Коробка передач 6-ст. робот з двома зчепленнями
Привід передній
Споживання пального, місто-траса 4,9-5,1 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 184
Розгін 0–100 км/год, с 10,9
Об'єм паливного баку, л 44
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