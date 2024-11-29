Найменший у родині: тест-драйв нового кросовера Jeep Avenger

Новий Jeep Avenger — найкомпактніша і найдешевша модель американського бренду. Фокус випробував міський кросовер і визначив, чи є він справжнім Jeep.

У сім’ї Jeep поповнення — з’явився найменший її член Avenger. Компактний кросовер В-класу створений спеціально для Європи і не продається на батьківщині, в США. А от в Україні модель уже доступна і Фокус зміг познайомитися із нею.

Avenger зберігає фірмову радіаторну решітку Jeep Фото: Тарас Брязгунов

Атлетичний і виразний — дизайн Jeep Avenger

Новий Jeep Avenger хоч і є найкомпактнішою моделлю марки і більше призначений для міста, та виглядає як справжній підкорювач бездоріжжя. Кросовер вийшов виразним на вигляд, а в яскраво-жовтому кольорі він ще більше приваблює увагу оточуючих. У нього високий капот, короткі звиси та атлетичні розширені крила, а нижня частина кузова прикрита захисним пластиковим обвісом.

Кросовер сягає всього 4,08 м завдовжки Фото: Тарас Брязгунов

Збережена і фірмова решітка радіатора Jeep, а крупні світлодіодні фари розділені надвоє. Ручки задніх дверей сховані в стійках даху. Заднє скло прикрите спойлером, а компактні ліхтарі прикрашені оригінальним Х-подібним візерунком.

Примітно, що коріння у цього Jeep європейське, адже він збудований на платформі CMP концерну Stellantis та є побратимом Peugeot 2008, Opel Mokka та DS 3. Утім, Avenger трохи компактніший.

Кліренс Jeep Avenger становить 197 мм

Розміри Jeep Avenger 2024:

довжина – 4084 мм;

ширина – 1808 мм;

висота – 1536 мм;

колісна база – 2557 мм.

Ручки задніх дверей сховані в стійках Фото: Тарас Брязгунов Колісні диски прикрасили зображенням решітки радіатора Jeep Фото: Тарас Брязгунов На дах авто "приземлилося" сонечко Фото: Тарас Брязгунов На лобовому склі з'явилося зображення людини з телескопом Фото: Тарас Брязгунов

Салон Jeep Avenger 2024

Заглянемо всередину. Салон виглядає досить стильно і прикрашений тоненькими смужками діодного підсвічування хоча в оздобленні вистачає жорсткуватого пластику.

Невелике кермо Jeep Avenger дещо скошене знизу, а замість важеля КПП встановлені кнопки. Покази цифрової панелі приладів добре зчитуються, а її конфігурацію можна змінити.

На передній панелі є зручна поличка Фото: Тарас Брязгунов

Усі Jeep Avenger 2024 оснащені великим 10,25-дюймовим тачскріном. Мультимедійна система має зрозуміле меню та доповнена бездротовими Android Auto та Apple CarPlay.

На центральній панелі залишили регулятор гучності та фізичні кнопки клімату, проте увімкнути підігрів сидінь можна лише через меню мультимедіа.

У салоні компактного авто доволі багато відсіків для дрібних речей. Jeep Avenger має дуже глибокий бардачок та зручну поличку на передній панелі. У центральній панелі є чималий відсік із USB-роз’ємами і бездротовою зарядкою телефонів, який закривається оригінальною кришкою зі шкірзаму. Зсувний підлокітник ховає вузький, але глибокий бокс. Цікаво, що при цьому кишені є лише в передніх дверях.

Покази цифрового щитка приладів непогано зчитуються Фото: Тарас Брязгунов

Також варто відзначити цікаві "фішки" авто. Зокрема, колісні диски та передній бампер прикрасили зображеннями решітки радіатора Jeep, а на даху з’явився невеликий жук сонечко. На лобовому склі можна побачити зображення людини з телескопом.

Важливо

Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Наскільки містким є компактний кросовер Jeep

Перше, на що звертаєш увагу, коли сідаєш за кермо, так це те, що посадка в Jeep Avenger не дуже висока. Утім, це не псує оглядовість – до неї питань немає і до габаритів компактного кросовера звикаєш швидко.

Посадка за кермом не дуже висока Фото: Тарас Брязгунов Ззаду вистачає місця для пасажирів ростом 185 см Фото: Тарас Брязгунов

Діапазону регулювань кермової колонки та водійського крісла вистачає, аби зручно всістися. Єдине, що бентежить на місці водія — це близьке розташування педалей: їздити в зимовому взутті не дуже зручно. Самі сидіння пружні і непогано втримують спину. Підігрів входить до базового оснащення.

Другий ряд на перший погляд може здатися надто тісним і це враження посилює вузький отвір задніх дверей. Утім, пасажири ростом 185 см тут помістяться і не будуть стиснуті. Хоча ззаду все ж комфортніше двом, адже салон не надто широкий. До того ж, тут немає ані дефлекторів обдуву, ані навіть підлокітника, але є USB-порт.

Компактний кросовер має 380-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов Підлога у відсіку дворівнева Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами об'єм багажника зростає до 1277 л Фото: Тарас Брязгунов Запаски в гібрида немає Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Jeep Avenger 2024 непоганий для його розмірів: 380 л у звичайному стані та 1277 л – зі складеними задніми кріслами. Його отвір доволі широкий, а висота порогу невелика. Підлога у відсіку дворівнева, а от запаски немає. Зате у тестовій версії Summit є електропривід дверей багажник із сенсором відкривання.

Комплектація Jeep Avenger 2024

Базовий кросовер Jeep Avenger Altitude отримав клімат-контроль, парктронік, датчики світла та дощу, адаптивний круїз-контроль, а також набір систем безпеки – автоматичне гальмування, контроль смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків.

Замість важеля КПП встановлені кнопки Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий Фото: Тарас Брязгунов Глибоким є і бардачок Jeep Avenger Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є порт USB-C Фото: Тарас Брязгунов

А от камера з’являється в топовій версії Summit разом із безключовим доступом, адаптивними протитуманними фарами та контролем "сліпих" зон. Серед опцій є панорамний дах, акустика JBL, електропривід і навіть масаж водійського крісла.

Економічний і – двигун Jeep Avenger

Новий Jeep Avenger в Україні дебютував у електрифікованих версіях. Тестове авто є гібридом із 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 100 к. с., доповненим "м’якою" гібридною установкою на 28 сил.

1,2-літровий турбомотор доповнили гібридною установкою Фото: Тарас Брязгунов

Легкому (1288 кг) кросоверу, в принципі, вистачає потужності в місті, та й тяги вистачає. Піковий крутний момент бензинового двигуна сягає 205 Н∙м і досягається з 1750 об/хв. Ще 55 Н∙м додає електромотор. У спортивному режимі мотор стає дещо жвавішим, хоча це не дуже відчутно.

Jeep Avenger не можна назвати швидким, але його динаміка достатня – 10,9 с до 100 км/год. Бензиновий двигун не дуже чути – він "озивається" хіба на високих обертах. 6-ступінчастий робот із двома зчепленнями працює доволі швидко і без смикання.

Чим дійсно приваблює гібридна установка, так це економічністю. Заявлена витрата пального у змішаному циклі становить 4,9-5,1 л/100 км. У нас вийшло 6,7-6,9 л на 100 км у місті із заторами та 6,3 л/100 км без них. На трасі ж можна добитися витрати 5,3 л на 100 км. Для економії пального двигун глушиться під час зупинок.

Гібридний Jeep Avenger не надто потужний, зате економічний Фото: Тарас Брязгунов

Альтернативою є 156-сильний електромобіль Jeep Avenger. Такий кросовер здатен подолати до 400 км без підзарядки.

Важливо

Позашляховий люкс: тест-драйв нового Jeep Grand Cherokee

Міський житель

Цей Jeep Avenger передньопривідний (хоча недавно дебютувала і повнопривідна версія), проте не боїться легкого бездоріжжя, адже має непоганий кліренс у 197 мм, а також спеціальні режими для снігу, піску та бруду.

Кросовер непогано маневрує в міських умовах Фото: Тарас Брязгунов

Хоча все-таки кросовер Jeep Avenger — це міський житель. Компактне авто добре маневрує в місті й має діаметр розвороту 10,5 м. Його кермо доволі легке.

Енергоємна підвіска Jeep непогано відпрацьовує дорожні нерівності, проте з 18-дюймовими дисками їзда все ж дещо пружна. Зате невисокий кросовер мало крениться у віражах.

Новий Jeep Avenger має досить непогану шумоізоляцію днища, та загалом на диво тихий, за мірками свого класу. Після 110 км/год на трасі починають з’являтися аеродинамічні шуми, хоча сильно вони не відволікають.

Фари Jeep Avenger розділені надвоє Фото: Тарас Брязгунов Ліхтарі прикрашені оригінальним візерунком Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Jeep Avenger

Кросовер Jeep Avenger – відносно недорога модель навіть за мірками В-класу. Базова версія Altitude коштує від 1 061 400 гривень, а топовий варіант Summit обійдеться в 1 172 600 гривень.

Вердикт Фокусу

Неозброєним оком видно, що Avenger — справжній Jeep. Утім, він дещо нетиповий, бо створений для міста, а не бездоріжжя. Кросовер маневрений і компактний, але при цьому його не назвеш тісним. Гібридна версія Jeep Avenger економічна, хоча трохи більше потужності їй не завадило б. Модель непогано оснащена і їй доступні опції, властиві авто вищого класу, проте все ж хотілося б мати камеру заднього виду в базовій комплектації.

Плюси Jeep Avenger:

економічна гібридна установка;

доступний електричний варіант моделі;

відносно невисока ціна;

чималий кліренс.

Мінуси Jeep Avenger:

відсутність кишень у задніх дверях та підлокітника ззаду;

пружна їзда з 18-дюймовими колесами;

відсутня (поки що) повнопривідна версія.

Технічні характеристики Jeep Avenger

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом+м'яка гібридна установка Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 1199 Потужність двигуна, к. с./об/хв 100/5000+28 Обертальний момент, Нм/об/хв 205/1750 + 55 Коробка передач 6-ст. робот з двома зчепленнями Привід передній Споживання пального, місто-траса 4,9-5,1 л/100 км Макс. швидкість, км/год 184 Розгін 0–100 км/год, с 10,9 Об'єм паливного баку, л 44

Важливо