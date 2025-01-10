Классика на новый лад: Nissan показал электрический Skyline GT-R (фото)

Легендарное купе Nissan Skyline GT-R R32 превратили в электромобиль. Спорткар получил 436-сильную установку, а также улучшенные ходовую и салон.

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Nissan дал новую жизнь спорткару Skyline GT-R R32 начала 90-х. Культовое японское купе превратили в электромобиль. Интересный проект представили на автошоу в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Спорткар получил 436-сильную установку Фото: Nissan

Нестандартный тюнинг Nissan Skyline GT-R выполнили инженеры японской корпорации. Над проектом, который назвали R32 EV, работали с марта 2023 года.

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Вместо 2,6-литровой турбошестерни RB26DETT спорткар получил электрическую силовую установку. Он стал тяжелее на 370 кг (до 1797 кг) за счет батареи на 62 кВт∙ч от Nissan Leaf, но и значительно мощнее.

В салоне заменили приборы Фото: Nissan

Мощность Nissan Skyline GT-R R32 EV выросла с 276 до 436 л. с., а пиковый крутящий момент — с 353 до 680 Н∙м. Появилась и технология, которая имитирует переключение передач. Кроме того, специалисты подразделения Nismo доработали ходовую, установили амортизаторы Öhlins и увеличенные тормоза.

Nissan Skyline GT-R оснастили креслами Recaro Фото: Nissan

Отличить электромобиль Nissan Skyline GT-R можно по 18-дюймовым дискам с шинами размером 235/45 R18. В салоне установили спортивные сиденья Recaro и новые приборы.

Кстати, на автошоу в Токио Nissan показал оригинальный гибрид электромобиля Leaf и спорткара Z.

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