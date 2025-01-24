Экстремальный электрический внедорожник Audi на базе Porsche показали до премьеры (фото)

Внедорожный вариант Audi Q6 e-tron Sportback получил более агрессивные бамперы и большие шины. Портальные мосты позволили существенно увеличить клиренс.

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Электромобиль Audi Q6 e-tron получит нестандартную внедорожную модификацию. Ее презентация состоится в ближайшее время, а пока на странице Audi в Facebook обнародовали первые фото необычного автомобиля.

За основу взяли более спортивный кроссовер Audi Q6 e-tron Sportback, который отличается аркообразной крышей. Его подготовили к серьезному бездорожью.

Электрокар получил внедорожные шины Фото: Audi

Экстремальный электрокроссовер Audi получил более агрессивные бамперы, дополнительную диодную оптику и большие внедорожные шины (для них понадобились расширители арок). На крыше установили багажник.

Кроме того, электрический внедорожник Audi оснастили портальными мостами — как на Mercedes-AMG G63 4×4². Они позволили существенно увеличить клиренс.

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Характеристики Audi Q6 e-tron во внедорожном исполнении пока держатся в секрете. Отмечается лишь, что электрокар будет иметь полный привод. Как известно, стандартная модель доступна в полноприводных версиях мощностью 387 и 517 л. с., а в ее основе лежит платформа PPE от нового Porsche Macan.

Портальные мосты позволили существенно увеличить клиренс Фото: Audi

Также не сообщается, станет ли экстремальный электрокроссовер Audi серийным. Пока он находится в статусе концепта.

Между прочим, внедорожную версию получит и недорогой электрокроссовер Volvo. Ее рассекретили во время тестов.

Также Фокус писал об электрифицированном внедорожнике от Chery мощностью более 1500 сил.