Екстремальний електричний позашляховик Audi на базі Porsche показали до прем'єри (фото)

Позашляховий варіант Audi Q6 e-tron Sportback отримав агресивніші бампери та великі шини. Портальні мости дозволили суттєво збільшити кліренс.

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Електромобіль Audi Q6 e-tron отримає нестандартну позашляхову модифікацію. Її презентація відбудеться найближчим часом, а поки на сторінці Audi у Facebook оприлюднили перші фото незвичного автомобіля.

За основу взяли спортивніший кросовер Audi Q6 e-tron Sportback, який вирізняється аркоподібним дахом. Його підготували до серйозного бездоріжжя.

Електрокар отримав позашляхові шини Фото: Audi

Екстремальний електрокросовер Audi отримав агресивніші бампери, додаткову діодну оптику та великі позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі арок). На даху встановили багажник.

Крім того, електричний позашляховик Audi оснастили портальними мостами – як на Mercedes-AMG G63 4×4². Вони дозволили суттєво збільшити кліренс.

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Характеристики Audi Q6 e-tron у позашляховому виконанні поки тримають у секреті. Зазначається лише, що електрокар матиме повний привід. Як відомо, стандартна модель доступна у повнопривідних версіях потужністю 387 та 517 к. с., а в її основі лежить платформа PPE від нового Porsche Macan.

Портальні мости дозволили суттєво збільшити кліренс Фото: Audi

Також не повідомляється, чи стане екстремальний електрокросовер Audi серійним. Поки він у статусі концепта.

Між іншим, позашляхову версію отримає і недорогий електрокросовер Volvo. Її розсекретили під час тестів.

Також Фокус писав про електрифікований позашляховик від Chery потужністю понад 1500 сил.