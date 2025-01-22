Понад 1500 сил і пневмопідвіска: дебютував преміальний позашляховик від Chery (фото)

Новий Jetour Zongheng G700 — 5,1-метровий рамний позашляховик із брутальним дизайном і дорогим салоном. Модель запропонують у електрифікованих версіях потужністю до 1572 сил.

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У модельному ряду Jetour з’явилася нова преміальна лінійка Zongheng. Під цим брендом концерн Chery випускатиме дорогі та потужні позашляховики. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик доступний у версіях потужністю до 1572 к. с. Фото: CarNewsChina

Первістком у сімействі став новий Jetour Zongheng G700. Це великий рамний позашляховик завдовжки 5,1 м із брутальних рубаним дизайном. У нього широка решітка радіатора, крупні фари та роздуті крила.

Вузький дисплей розтягнутий на всю ширину передньої панелі Фото: CarNewsChina

У салоні на трьох рядах сидінь помістяться шість осіб. Jetour Zongheng G700 отримав приплюснуте кермо, вузький екран на всю ширину передньої панелі та великий центральний тачскрін. Інтер'єр оздоблений шкірою, а крісла отримали електропривід.

Позашляховик Jetour Zongheng G700 запропонують у двох версіях. Плагін-гібрид оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 208 к. с., а також двома електромоторами – 282-сильним переднім і 402-сильним заднім.

Салон Jetour Zongheng G700 є шестимісним Фото: CarNewsChina

Топовий варіант отримав чотири електромотори загальною потужністю 1572 к. с. Тут також встановлений 2,0-літровий двигун, але він лише виконує роль генератора та виробляє електроенергію.

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Крім того, новий Jetour Zongheng G700 отримав пневмопідвіску з регульованим (у межах 150-350 мм) кліренсом.

Jetour Zongheng F700 Фото: CarNewsChina Jetour Zongheng G900 Фото: CarNewsChina

Також показали прототипи інших моделей лінійки Jetour Zongheng. Пікап F700 оснащений плагін-гібридною установкою, а спортивний позашляховик G900 буде 1572-сильним і зможе плавати зі швидкістю 8,5 км/год.

Між іншим, нещодавно дебютував 360-сильний сімейний кросовер Chery за $20 000.

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