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Понад 1500 сил і пневмопідвіска: дебютував преміальний позашляховик від Chery (фото)

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Фото: CarNewsChina | Jetour Zongheng G700 — великий рамний позашляховик

Новий Jetour Zongheng G700 — 5,1-метровий рамний позашляховик із брутальним дизайном і дорогим салоном. Модель запропонують у електрифікованих версіях потужністю до 1572 сил.

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У модельному ряду Jetour з’явилася нова преміальна лінійка Zongheng. Під цим брендом концерн Chery випускатиме дорогі та потужні позашляховики. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Jetour Zongheng, новий Jetour Zongheng G700, позашляховик Jetour Fullscreen
Позашляховик доступний у версіях потужністю до 1572 к. с.
Фото: CarNewsChina

Первістком у сімействі став новий Jetour Zongheng G700. Це великий рамний позашляховик завдовжки 5,1 м із брутальних рубаним дизайном. У нього широка решітка радіатора, крупні фари та роздуті крила.

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Вузький дисплей розтягнутий на всю ширину передньої панелі
Фото: CarNewsChina

У салоні на трьох рядах сидінь помістяться шість осіб. Jetour Zongheng G700 отримав приплюснуте кермо, вузький екран на всю ширину передньої панелі та великий центральний тачскрін. Інтер'єр оздоблений шкірою, а крісла отримали електропривід.

Позашляховик Jetour Zongheng G700 запропонують у двох версіях. Плагін-гібрид оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 208 к. с., а також двома електромоторами – 282-сильним переднім і 402-сильним заднім.

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Салон Jetour Zongheng G700 є шестимісним
Фото: CarNewsChina

Топовий варіант отримав чотири електромотори загальною потужністю 1572 к. с. Тут також встановлений 2,0-літровий двигун, але він лише виконує роль генератора та виробляє електроенергію.

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Крім того, новий Jetour Zongheng G700 отримав пневмопідвіску з регульованим (у межах 150-350 мм) кліренсом.

Jetour Zongheng F700, Jetour Zongheng, позашляховик Jetour Fullscreen
Jetour Zongheng F700
Фото: CarNewsChina
Jetour Zongheng G900, Jetour Zongheng, позашляховик Jetour Fullscreen
Jetour Zongheng G900
Фото: CarNewsChina

Також показали прототипи інших моделей лінійки Jetour Zongheng. Пікап F700 оснащений плагін-гібридною установкою, а спортивний позашляховик G900 буде 1572-сильним і зможе плавати зі швидкістю 8,5 км/год.

Між іншим, нещодавно дебютував 360-сильний сімейний кросовер Chery за $20 000.

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