360 сил і витрата 5 л на 100 км: представлено сімейний кросовер Chery за $20 000 (фото)
Доступний кросовер Chery Fulwin T8 оснащений 360-сильною плагін-гібридною установкою. Авто здатне проїхати 90 км на електротязі та витрачає 5 л на 100 км.
У Китаї почали виробляти новий Chery Fulwin T8. Сімейний кросовер надійде в продаж із 11 січня за ціною приблизно від $20 000, а пізніше почнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.
Кросовер Chery Fulwin T8 не є повністю самостійною моделлю — це топова гібридна версія нового Chery Tiggo 8 другого покоління. Зовні новачок відрізняється від бензинового побратима дизайном передньої частини. Йому змінили фари і бампер, а замість решітки радіатора встановили пластикову заглушку.
Розміри Chery Fulwin T8:
- довжина – 4730 мм;
- ширина – 1860 мм;
- висота – 1747 мм;
- колісна база – 2710 мм.
У салоні Chery Fulwin T8 встановлено цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а важіль КПП встановлено на кермовій колонці. Передні крісла розділені високою консоллю. Запропонують версії моделі на 5 та 7 місць.
Повнопривідний китайський кросовер Chery Fulwin T8 оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором із загальною віддачею 360 к. с. і 530 Н∙м.
Акумуляторна батарея на 18,66 кВт∙год дозволяє подолати до 90 км на електротязі. Середня витрата пального становить приблизно 5 л/100 км.
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