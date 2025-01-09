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360 сил і витрата 5 л на 100 км: представлено сімейний кросовер Chery за $20 000 (фото)

новий Chery Fulwin T8, Chery Fulwin T8, кросовер Chery
Фото: Chery | Chery Fulwin T8 — доступний сімейний кросовер

Доступний кросовер Chery Fulwin T8 оснащений 360-сильною плагін-гібридною установкою. Авто здатне проїхати 90 км на електротязі та витрачає 5 л на 100 км.

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У Китаї почали виробляти новий Chery Fulwin T8. Сімейний кросовер надійде в продаж із 11 січня за ціною приблизно від $20 000, а пізніше почнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт Autohome.

Кросовер Chery Fulwin T8 не є повністю самостійною моделлю — це топова гібридна версія нового Chery Tiggo 8 другого покоління. Зовні новачок відрізняється від бензинового побратима дизайном передньої частини. Йому змінили фари і бампер, а замість решітки радіатора встановили пластикову заглушку.

Chery Fulwin T8, новий Chery Fulwin T8, кросовер Chery Fullscreen
Кросовер отримав 360-сильну гібридну установку
Фото: Chery

Розміри Chery Fulwin T8:

  • довжина – 4730 мм;
  • ширина – 1860 мм;
  • висота – 1747 мм;
  • колісна база – 2710 мм.
салон Chery Tiggo 8, Chery Fulwin T8, новий Chery Fulwin T8, кросовер Chery, Fullscreen
На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: Chery

У салоні Chery Fulwin T8 встановлено цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а важіль КПП встановлено на кермовій колонці. Передні крісла розділені високою консоллю. Запропонують версії моделі на 5 та 7 місць.

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Повнопривідний китайський кросовер Chery Fulwin T8 оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором із загальною віддачею 360 к. с. і 530 Н∙м.

салон Chery Fulwin T8, новий Chery Fulwin T8, кросовер Chery, Fullscreen
Модель буде доступна у версіях на 5 і 7 місць
Фото: Chery

Акумуляторна батарея на 18,66 кВт∙год дозволяє подолати до 90 км на електротязі. Середня витрата пального становить приблизно 5 л/100 км.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов новий електрокросовер від Chery та Xiaomi у стилістиці Toyota Land Cruiser.

Також Фокус розповідав, що в Європі продаватимуть 540-сильний флагманський кросовер Chery.