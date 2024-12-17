Клон "Крузака": у продаж надійшов електрокросовер від Chery та Xiaomi за $13 700 (фото)

Електромобіль Chery iCar V23 зовні нагадує Toyota Land Cruiser FJ40. Кросовер пропонують у версіях на 136 і 211 сил із запасом ходу до 500 км.

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Новий Chery iCar V23 виходить на ринок. Оригінальний електрокросовер на батьківщині, в Китаї, коштує від 99 800 юанів ($13 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Chery iCar V23 – компактний кросовер у позашляховому стилі. У його рубаному дизайні видно риси класичного Toyota Land Cruiser FJ40. Авто вирізняється двооб’ємним силуетом із високим капотом та короткими звисами кузова. Звертають на седе увагу круглі фари та розширені колісні арки.

Запас ходу електрокара становить від 301 до 501 км Фото: Chery

Габарити Chery iCar V23:

довжина – 4220 мм;

ширина – 1915 мм;

висота – 1845 мм;

колісна база – 2735 мм;

кліренс – 210 мм.

У салоні Chery iCar V23 немає панелі приладів, а всі покази виведені на великий 15,4-дюймовий тачскрін. Мультимедійну систему та іншу електроніку розробила компанія Zhimi Technology – підрозділ Xiaomi.

Усі покази виводяться на великий дисплей Фото: Chery

Електрокросовер Chery iCar V23 є чотиримісним. Зі складеними задніми кріслами об’єм багажника складає 744 л, також є 90-літровий відсік під підлогою.

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Комплектація Chery iCar V23 включає електропривід сидінь, акустику з 7 динаміками, навігацію та камери кругового огляду. Серед опцій є паркувальний автопілот та система напівавтономного руху. Також для авто пропонують різноманітні аксесуари – посилені бампери, багажник на даху чи бокс на задніх дверях.

Салон розрахований на чотири особи Фото: Chery

Електромобіль Chery iCar V23 пропонують у трьох версіях:

Youth Edition – один мотор, 136 к. с. і 180 Н∙м, батарея на 47,3 кВт∙год, запас ходу 301 км;

RWD – один мотор, 136 к. с. і 180 Н∙м, батарея на 60 кВт∙год, запас ходу 401 км;

AWD – два мотори, 211 к. с. і 292 Н∙м, батарея на 81,7 кВт∙год, запас ходу 501 км.

Максимальна швидкість кросовера обмежена на 140 км/год. Найпотужніший варіант розганяється до 100 км/год за 7,5 с. Швидка зарядка батареї на 80% займає 30 хвилин.

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