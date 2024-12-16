Skoda готує нового побратима Volkswagen ID.4: перші подробиці та зображення

Новий Skoda Enyaq iV зміниться зовні та всередині, а також може отримати сучасніші силові установки. Запас ходу електрокросовера зросте.

Related video

Електромобіль Skoda Enyaq iV невдовзі пройде масштабну модернізацію. Кросовер презентують на початку 2025 року. Про це повідомляє видання Auto Express.

Дизайн авто виконають у новому фірмовому стилі Фото: Skoda

Перші офіційні рендери Skoda Enyaq раніше вже оприлюднили. Дизайн електрокара виконають у новому фірмовому стилі Modern Solid. Оновлення пройдуть як стандартна модель, так і Enyaq Coupe.

Найбільших змін зазнає передня частина Enyaq iV – в анфас кросовер стане схожим на молодші електромобілі Skoda Elroq та Epiq. Це значить, що він отримає тоненькі фари, розділені чорною вставкою.

Модернізацію пройдуть стандартна модель та Enyaq Coupe Фото: Skoda

Крім того, оновлять салон Skoda Enyaq iV, проте наразі його зображень немає. Також не виключено, що електромобіль отримає покращені силові установки і йому збільшать запас ходу.

Важливо

Гімн практичності: тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq

Нагадаємо, що кросовер Skoda Enyaq iV — найпопулярніший електрокар чеської марки. Уже продано понад 200 000 цих авто.

Skoda Enyaq iV — найпопулярніший електромобіль марки Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Enyaq iV збудований на платформі МЕВ і є близьким родичем Volkswagen ID.4. У різні роки випускали версії моделі потужністю від 150 до 340 сил із запасом ходу до 560 км.

Раніше з'явилася інформація, що Skoda може відродити кросовер Yeti, причому він буде доволі доступним.

Також Фокус розповідав про найдешевший кросовер Skoda за $9350.