Skoda готовит нового собрата Volkswagen ID.4: первые подробности и изображения
Новый Skoda Enyaq iV изменится внешне и внутри, а также может получить более современные силовые установки. Запас хода электрокроссовера возрастет.
Электромобиль Skoda Enyaq iV вскоре пройдет масштабную модернизацию. Кроссовер презентуют в начале 2025 года. Об этом сообщает издание Auto Express.
Первые официальные рендеры Skoda Enyaq ранее уже обнародовали. Дизайн электрокара выполнят в новом фирменном стиле Modern Solid. Обновления пройдут как стандартная модель, так и Enyaq Coupe.
Наибольшие изменения претерпит передняя часть Enyaq iV — в анфас кроссовер станет похожим на младшие электромобили Skoda Elroq и Epiq. Это значит, что он получит тоненькие фары, разделенные черной вставкой.
Кроме того, обновят салон Skoda Enyaq iV, однако на данный момент его изображений нет. Также не исключено, что электромобиль получит улучшенные силовые установки и ему увеличат запас хода.
Напомним, что кроссовер Skoda Enyaq iV — самый популярный электрокар чешской марки. Уже продано более 200 000 этих авто.
Электромобиль Skoda Enyaq iV построен на платформе МЭВ и является близким родственником Volkswagen ID.4. В разные годы выпускались версии модели мощностью от 150 до 340 сил с запасом хода до 560 км.
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