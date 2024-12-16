Skoda готовит нового собрата Volkswagen ID.4: первые подробности и изображения

Новый Skoda Enyaq iV изменится внешне и внутри, а также может получить более современные силовые установки. Запас хода электрокроссовера возрастет.

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Электромобиль Skoda Enyaq iV вскоре пройдет масштабную модернизацию. Кроссовер презентуют в начале 2025 года. Об этом сообщает издание Auto Express.

Дизайн авто выполнят в новом фирменном стиле Фото: Skoda

Первые официальные рендеры Skoda Enyaq ранее уже обнародовали. Дизайн электрокара выполнят в новом фирменном стиле Modern Solid. Обновления пройдут как стандартная модель, так и Enyaq Coupe.

Наибольшие изменения претерпит передняя часть Enyaq iV — в анфас кроссовер станет похожим на младшие электромобили Skoda Elroq и Epiq. Это значит, что он получит тоненькие фары, разделенные черной вставкой.

Модернизацию пройдут стандартная модель и Enyaq Coupe Фото: Skoda

Кроме того, обновят салон Skoda Enyaq iV, однако на данный момент его изображений нет. Также не исключено, что электромобиль получит улучшенные силовые установки и ему увеличат запас хода.

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Напомним, что кроссовер Skoda Enyaq iV — самый популярный электрокар чешской марки. Уже продано более 200 000 этих авто.

Skoda Enyaq iV — самый популярный электромобиль марки Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Enyaq iV построен на платформе МЭВ и является близким родственником Volkswagen ID.4. В разные годы выпускались версии модели мощностью от 150 до 340 сил с запасом хода до 560 км.

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