Клон "Крузака": в продажу поступил электрокроссовер от Chery и Xiaomi за $13 700 (фото)

Электромобиль Chery iCar V23 внешне напоминает Toyota Land Cruiser FJ40. Кроссовер предлагается в версиях на 136 и 211 сил с запасом хода до 500 км.

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Новый Chery iCar V23 выходит на рынок. Оригинальный электрокроссовер на родине, в Китае, стоит от 99 800 юаней ($13 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Chery iCar V23 — компактный кроссовер во внедорожном стиле. В его рубленном дизайне видны черты классического Toyota Land Cruiser FJ40. Авто отличается двухобъемным силуэтом с высоким капотом и короткими свесами кузова. Обращают на седе внимание круглые фары и расширенные колесные арки.

Запас хода электрокара составляет от 301 до 501 км Фото: Chery

Габариты Chery iCar V23:

длина — 4220 мм;

ширина — 1915 мм;

высота — 1845 мм;

колесная база — 2735 мм;

клиренс — 210 мм.

В салоне Chery iCar V23 нет приборной панели, а все показания выведены на большой 15,4-дюймовый тачскрин. Мультимедийную систему и прочую электронику разработала компания Zhimi Technology — подразделение Xiaomi.

Все показания выводятся на большой дисплей Фото: Chery

Электрокроссовер Chery iCar V23 является четырехместным. Со сложенными задними креслами объем багажника составляет 744 л, также есть 90-литровый отсек под полом.

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Комплектация Chery iCar V23 включает электропривод сидений, акустику с 7 динамиками, навигацию и камеры кругового обзора. Среди опций есть парковочный автопилот и система полуавтономного движения. Также для авто предлагают различные аксессуары — усиленные бамперы, багажник на крыше или бокс на задней двери.

Салон рассчитан на четыре человека Фото: Chery

Электромобиль Chery iCar V23 предлагается в трех версиях:

Youth Edition — один мотор, 136 л. с. и 180 Н∙м, батарея на 47,3 кВт∙ч, запас хода 301 км;

RWD — один мотор, 136 л.с. и 180 Н∙м, батарея на 60 кВт∙ч, запас хода 401 км;

AWD — два мотора, 211 л. с. и 292 Н∙м, батарея на 81,7 кВт∙ч, запас хода 501 км.

Максимальная скорость кроссовера ограничена на 140 км/ч. Самый мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 7,5 с. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 30 минут.

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