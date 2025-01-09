360 сил и расход 5 л на 100 км: представлен семейный кроссовер Chery за $20 000 (фото)

Доступный кроссовер Chery Fulwin T8 оснащен 360-сильной плагин-гибридной установкой. Авто способно проехать 90 км на электротяге и расходует 5 л на 100 км.

Related video

В Китае начали производить новый Chery Fulwin T8. Семейный кроссовер поступит в продажу с 11 января по цене примерно от $20 000, а позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер Chery Fulwin T8 не является полностью самостоятельной моделью — это топовая гибридная версия нового Chery Tiggo 8 второго поколения. Внешне новичок отличается от бензинового собрата дизайном передней части. Ему изменили фары и бампер, а вместо решетки радиатора установили пластиковую заглушку.

Кроссовер получил 360-сильную гибридную установку Фото: Chery

Размеры Chery Fulwin T8:

длина — 4730 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1747 мм;

колесная база — 2710 мм.

На передней панели установили два дисплея Фото: Chery

В салоне Chery Fulwin T8 установлен цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а рычаг КПП установлен на рулевой колонке. Передние кресла разделены высокой консолью. Предложат версии модели на 5 и 7 мест.

Важно

Более 2300 км: электрифицированный седан Chery установил мировой рекорд запаса хода (фото)

Полноприводный китайский кроссовер Chery Fulwin T8 оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором с общей отдачей 360 л. с. и 530 Н∙м.

Модель будет доступна в версиях на 5 и 7 мест Фото: Chery

Аккумуляторная батарея на 18,66 кВт∙ч позволяет преодолеть до 90 км на электротяге. Средний расход топлива составляет примерно 5 л/100 км.

Между прочим, недавно на рынок вышел новый электрокроссовер от Chery и Xiaomi в стилистике Toyota Land Cruiser.

Также Фокус рассказывал, что в Европе будут продавать 540-сильный флагманский кроссовер Chery.