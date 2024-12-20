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На европейский рынок выйдет флагманский кроссовер Chery на 540 сил (фото)

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Фото: Chery | Chery Omoda 9 — 4,8-метровый премиальный кроссовер

Новый Chery Omoda 9 — 4,8-метровый премиальный кроссовер с обтекаемым дизайном и богатым оснащением. Топовая версия модели получила 540-сильную гибридную установку.

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Chery выводит на мировой рынок премиальный кроссовер Omoda 9. Модель уже презентовали в ЮАР, на очереди — Европа. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Omoda 9 — флагманский кроссовер Chery, однако он не является абсолютно новой моделью. Под этим названием решили продавать в ряде стран Exeed RX.

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Топовая версия модели получила 540-сильную гибридную установку
Фото: Chery

Кроссовер Chery Omoda 9 — 4,8-метровая модель с обтекаемым дизайном. У него широкая решетка радиатора, продолговатые фары и высокая оконная линия.

В салоне Chery Omoda 9 установлено два дисплея на передней панели, есть и проекция на лобовое стекло. В отделке использована кожа, также комплектация включает панорамную крышу, электропривод сидений и акустику Sony с 14 динамиками.

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В ЮАР новый Chery Omoda 9 дебютировал с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 261 л. с., 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом.

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В салоне установили два экрана
Фото: Chery

Для Европы же готовят плагин-гибрид Chery Omoda 9 с 1,5-литровой бензиновой турбо-цилиндром и парой электромоторов общей мощностью 540 л. с. Такой кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.

Батарея на 34 кВт∙ч позволяет проехать 83 км на электротяге. Средний расход топлива составляет 5,4 л на 100 км.

Кстати, недавно плагин-гибрид Chery установил мировой рекорд запаса хода — проехал более 2300 км.

Также Фокус писал, что на европейский рынок выходит новый электрокроссовер от Geely и Volvo.