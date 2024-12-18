Более 2300 км: электрифицированный седан Chery установил мировой рекорд запаса хода (фото)

Новый Chery Fulwin A8L — плагин-гибридный седан с 360-сильной установкой. Автомобиль способен преодолеть 145 км в электрическом режиме.

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Новый Chery Fulwin A8L попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрифицированный седан преодолел более 2300 км без остановок на подзарядку или заправку. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Chery Fulwin A8L смог проехать 2369,9 км. О достижении сообщили во время презентации модели и его уже зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд, установленный седаном Roewe D7 DMH, был улучшен на 161,9 км.

Седан оснащен 360-сильной гибридной установкой Фото: Chery

Примечательно, что это не первый рекордный заезд Chery Fulwin A8L. Ранее на китайском курортном острове Хайнань плагин-гибрид преодолел 2291 км на бензине и электротяге со средним расходом топлива 2,66 л на 100 км.

Новый Chery Fulwin A8L — 4,8-метровый плагин-гибридный седан D-класса, созданный на базе модели Arrizo 8. Его цена в Китае стартует со 109 900 юаней ($15 100).

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Рекорд установили на несколько более дорогой версии модели с увеличенной батареей на 18,7 кВт∙ч, которая стоит от 129 900 юаней ($17 850). Его 1,5-литровая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 360 л. с. и позволяют развить 205 км/ч.

Chery Fulwin A8L стоит от $15 100 Фото: Chery

Седан Chery Fulwin A8L может проехать до 145 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 4,2 л на 100 км.

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