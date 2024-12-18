Более 2300 км: электрифицированный седан Chery установил мировой рекорд запаса хода (фото)
Новый Chery Fulwin A8L — плагин-гибридный седан с 360-сильной установкой. Автомобиль способен преодолеть 145 км в электрическом режиме.
Новый Chery Fulwin A8L попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрифицированный седан преодолел более 2300 км без остановок на подзарядку или заправку. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Chery Fulwin A8L смог проехать 2369,9 км. О достижении сообщили во время презентации модели и его уже зафиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. Предыдущий рекорд, установленный седаном Roewe D7 DMH, был улучшен на 161,9 км.
Примечательно, что это не первый рекордный заезд Chery Fulwin A8L. Ранее на китайском курортном острове Хайнань плагин-гибрид преодолел 2291 км на бензине и электротяге со средним расходом топлива 2,66 л на 100 км.
Новый Chery Fulwin A8L — 4,8-метровый плагин-гибридный седан D-класса, созданный на базе модели Arrizo 8. Его цена в Китае стартует со 109 900 юаней ($15 100).Важно
Рекорд установили на несколько более дорогой версии модели с увеличенной батареей на 18,7 кВт∙ч, которая стоит от 129 900 юаней ($17 850). Его 1,5-литровая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 360 л. с. и позволяют развить 205 км/ч.
Седан Chery Fulwin A8L может проехать до 145 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 4,2 л на 100 км.
Кстати, недавно Chery вывели на рынок недорогой электрокроссовер в стилистике Toyota Land Cruiser FJ40.
Также Фокус рассказывал о мощном гибридном кроссовере от BYD.