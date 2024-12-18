Понад 2300 км: електрифікований седан Chery встановив світовий рекорд запасу ходу (фото)

Новий Chery Fulwin A8L — плагін-гібридний седан із 360-сильною установкою. Автомобіль здатен подолати 145 км в електричному режимі.

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Новий Chery Fulwin A8L потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Електрифікований седан подолав понад 2300 км без зупинок на підзарядку чи заправку. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Chery Fulwin A8L зміг проїхати 2369,9 км. Про досягнення повідомили під час презентації моделі і його вже зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд, встановлений седаном Roewe D7 DMH, був покращений на 161,9 км.

Седан оснащений 360-сильною гібридною установкою Фото: Chery

Примітно, що це не перший рекордний заїзд Chery Fulwin A8L. Раніше на китайському курортному острові Хайнань плагін-гібрид подолав 2291 км на бензині та електротязі із середньою витратою пального 2,66 л на 100 км.

Новий Chery Fulwin A8L – 4,8-метровий плагін-гібридний седан D-класу, створений на базі моделі Arrizo 8. Його ціна в Китаї стартує з 109 900 юанів ($15 100).

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Рекорд встановили на дещо дорожчій версії моделі зі збільшеною батареєю на 18,7 кВт∙год, яка коштує від 129 900 юанів ($17 850). Його 1,5-літрова турбочетвірка та електромотор сумарно розвивають 360 к. с. і дозволяють розвинути 205 км/год.

Chery Fulwin A8L коштує від $15 100 Фото: Chery

Седан Chery Fulwin A8L може проїхати до 145 км в електричному режимі, а середня витрата пального становить 4,2 л на 100 км.

До речі, нещодавно Chery вивели на ринок недорогий електрокросовер у стилістиці Toyota Land Cruiser FJ40.

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