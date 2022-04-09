Chery представили флагманський седан: він стане недорогою альтернативою Toyota Camry

Chery Arrizo 8 — бюджетний сімейний седан з виразним дизайном. Модель запропонують з бензиновими турбомоторами.

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Опубліковані перші фото Chery Arrizo 8 2022. Найбільший седан Chery мали представити на автошоу в Пекіні, проте після його скасування дата прем'єри невідома. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Новий Chery Arrizo 8 – флагманський седан бренду. Модель D-класу завдовжки близько 4,8 м стане бюджетною альтернативою Toyota Camry за ціною приблизно 15-17 тис. доларів. Він побудований на новій платформі Chery 4.0, яку також використовує кросовер Exeed Lingyun S.

[ + – ] Автомобіль збудовано на новій платформі Chery 4.0 Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Arrizo 8 виконаний у дусі нового Chery Tiggo 8 Pro – з широкою решіткою радіатора та вузькими діодними фарами. У седана похилий дах і вкорочена задня частина.

У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї – віртуальну панель приладів та тачскрин мультимедіа. Передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем.

[ + – ] На передній панелі — два 12,3-дюймові дисплеї Фото: autohome.com.cn

Комплектація Chery Arrizo 8 включає 10 подушок безпеки, проекцію на лобове скло, електропривід сидінь та навіть систему розпізнавання обличчя водія.

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Китайський седан запропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,6 л (197 л. с.) та 2,0 л (261 л. с.), що відповідають нормам Євро-6. Обидві версії отримають 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

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