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Chery представили флагманський седан: він стане недорогою альтернативою Toyota Camry

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Chery Arrizo 8, новий Chery Arrizo 8, седан Chery, китайський седан
Фото: autohome.com.cn | Chery Arrizo 8 – 4,8-метровий седан з виразним дизайном

Chery Arrizo 8 — бюджетний сімейний седан з виразним дизайном. Модель запропонують з бензиновими турбомоторами.

Опубліковані перші фото Chery Arrizo 8 2022. Найбільший седан Chery мали представити на автошоу в Пекіні, проте після його скасування дата прем'єри невідома. Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Chery Arrizo 8 – флагманський седан бренду. Модель D-класу завдовжки близько 4,8 м стане бюджетною альтернативою Toyota Camry за ціною приблизно 15-17 тис. доларів. Він побудований на новій платформі Chery 4.0, яку також використовує кросовер Exeed Lingyun S.

Chery Arrizo 8, новий Chery Arrizo 8, седан Chery, китайський седан
Автомобіль збудовано на новій платформі Chery 4.0
Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Arrizo 8 виконаний у дусі нового Chery Tiggo 8 Pro – з широкою решіткою радіатора та вузькими діодними фарами. У седана похилий дах і вкорочена задня частина.

У салоні на передній панелі встановлені два 12,3-дюймові дисплеї – віртуальну панель приладів та тачскрин мультимедіа. Передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем.

Chery Arrizo 8, новий Chery Arrizo 8, седан Chery, китайський седан
На передній панелі — два 12,3-дюймові дисплеї
Фото: autohome.com.cn

Комплектація Chery Arrizo 8 включає 10 подушок безпеки, проекцію на лобове скло, електропривід сидінь та навіть систему розпізнавання обличчя водія.

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Китайський седан запропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,6 л (197 л. с.) та 2,0 л (261 л. с.), що відповідають нормам Євро-6. Обидві версії отримають 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

Раніше Фокус розповідав про перший кросовер Smart. Він створений разом із Geely і доступний лише в електричній версії.