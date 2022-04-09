UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Chery представили флагманский седан: он станет недорогой альтернативой Toyota Camry

1008
Chery Arrizo 8, новый Chery Arrizo 8, седан Chery, китайский седан
Фото: autohome.com.cn | Chery Arrizo 8 - 4,8-метровый седан с выразительным дизайном

Chery Arrizo 8 – бюджетный семейный седан с выразительным дизайном. Модель будет предложена с бензиновыми турбомоторами.

Опубликованы первые фото Chery Arrizo 8 2022. Самый большой седан Chery должны были представить на автошоу в Пекине, однако после его отмены дата премьеры неизвестна. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chery Arrizo 8 – флагманский седан бренда. Модель D-класса длиной около 4,8 м станет бюджетной альтернативой Toyota Camry по цене примерно от 15-17 тыс. долларов. Он построен на новой платформе Chery 4.0, которую также использует кроссовер Exeed Lingyun S.

Chery Arrizo 8, новый Chery Arrizo 8, седан Chery, китайский седан
Автомобиль построен на новой платформе Chery 4.0
Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Arrizo 8 выполнен в духе нового Chery Tiggo 8 Pro – с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами. У седана покатая крыша и укороченная задняя часть.

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея – виртуальную панель приборов и тачскрин мультимедиа. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

Chery Arrizo 8, новый Chery Arrizo 8, седан Chery, китайский седан
На передней панели - два 12,3-дюймовых дисплея
Фото: autohome.com.cn

Комплектация Chery Arrizo 8 включает 10 подушек безопасности, проекцию на лобовое стекло, электропривод сидений и даже систему распознавания лица водителя.

Важно
От создателей китайского Гелендвагена: первые фото недорогого конкурента Toyota Prado
От создателей китайского Гелендвагена: первые фото недорогого конкурента Toyota Prado

Китайский седан предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (261 л. с.), отвечающими нормам Евро-6. Обе версии получат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус рассказывал про первый кроссовер Smart. Он создан совместно с Geely и доступен только в электрическом исполнении.