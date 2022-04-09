Chery представили флагманский седан: он станет недорогой альтернативой Toyota Camry

Chery Arrizo 8 – бюджетный семейный седан с выразительным дизайном. Модель будет предложена с бензиновыми турбомоторами.

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Опубликованы первые фото Chery Arrizo 8 2022. Самый большой седан Chery должны были представить на автошоу в Пекине, однако после его отмены дата премьеры неизвестна. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Новый Chery Arrizo 8 – флагманский седан бренда. Модель D-класса длиной около 4,8 м станет бюджетной альтернативой Toyota Camry по цене примерно от 15-17 тыс. долларов. Он построен на новой платформе Chery 4.0, которую также использует кроссовер Exeed Lingyun S.

[ + – ] Автомобиль построен на новой платформе Chery 4.0 Фото: autohome.com.cn

Дизайн Chery Arrizo 8 выполнен в духе нового Chery Tiggo 8 Pro – с широкой решеткой радиатора и узкими диодными фарами. У седана покатая крыша и укороченная задняя часть.

В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея – виртуальную панель приборов и тачскрин мультимедиа. Передние сиденья разделены высоким центральным тоннелем.

[ + – ] На передней панели - два 12,3-дюймовых дисплея Фото: autohome.com.cn

Комплектация Chery Arrizo 8 включает 10 подушек безопасности, проекцию на лобовое стекло, электропривод сидений и даже систему распознавания лица водителя.

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Китайский седан предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (261 л. с.), отвечающими нормам Евро-6. Обе версии получат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус рассказывал про первый кроссовер Smart. Он создан совместно с Geely и доступен только в электрическом исполнении.