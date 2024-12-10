BYD виведе на світовий ринок потужний електрифікований кросовер для сім'ї (фото)

Недорогий гібридний кросовер BYD Sealion 07 DM буде доступний із переднім або повним приводом. Топова версія моделі зможе розганятися до сотні за 4,7 с і долати понад 100 км на електротязі.

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Опубліковано офіційні фото BYD Sealion 07 DM. Сімейний кросовер дебютує у 2025 році та стане "глобальною" моделлю — продаватиметься по всьому світу. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Sealion 07 DM — глибоко модернізована експортна версія кросовера Frigate 07 зі зміненим дизайном. У нього виражений "ніс", розкосі фари та розширені колісні арки. Ліхтарі з'єднані діодною смугою. Стандартними є 20-дюймові диски.

Топова версія зможе розганятися до сотні за 4,7 с Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Sealion 07 DM:

довжина — 4880 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2820 мм;

маса — 2103-2346 кг.

Хоча китайський кросовер доволі крупний, у його салоні встановлено тільки два ряди сидінь. Інтер'єр BYD Sealion 07 DM поки не розсекретили, але відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї.

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Кросовер BYD Sealion 07 DM запропонують у двох плагін-гібридних модифікаціях: обидві вони мають 1,5-літрову бензинову турбочетвірку на 154 к. с. Передньопривідний варіант отримав один 272-сильний електромотор, а в повнопривідній версії електромоторів два і разом вони видають 469 сил. Потужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 200 км/год.

Обидва варіанти оснащені літій-залізо-фосфатною батареєю на 26,6 кВт∙год. Запас ходу на електротязі становить 100-120 км, а середня витрата пального — 5,5-6,6 л/100 км.

До речі, нещодавно на європейський ринок вивели недорогого конкурента Tesla Model Y від BYD.

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