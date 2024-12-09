Great Wall випустили доступнішого 860-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Плагін-гібрид Tank 500 Hi4-Z отримав потужну 864-сильну установку. Позашляховик здатен розігнатися до сотні за 4,6 с і проїхати 201 км на електротязі.

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Лінійку позашляховика Tank 500 від Great Wall поповнила топова модифікація Hi4-Z. Її оснастили надпотужною гібридною установкою. Про це повідомляє сайт IThome.

Новий Tank 500 Hi4-Z отримав плагін-гібридну установку з 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів. Сумарна віддача становить 864 к. с. та 1195 Н∙м.

Тритонний позашляховик розганяється до сотні за 4,6 с Фото: Great Wall

Розгін до 100 км/год займає, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Навіть із розрядженою батареєю тритонний позашляховик Tank 500 Hi4-Z стартує до сотні за 5,7 с.

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Ємність батареї становить 59 кВт∙год, що дозволяє долати до 201 км в електричному режимі. Загальний запас ходу Tank 500 Hi4-Z на бензині та електротязі становить 1096 км.

4,9-метровий рамний позашляховик Tank 500 є конкурентом Toyota Land Cruiser 300, проте суттєво дешевший. Навіть у флагманській версії Hi4-Z він коштує 380 тис. юанів ($52 000).

Позашляховик багато оснащений Фото: Great Wall

Авто досить багато оснащене. Його салон оздоблений шкірою, встановлено проєкцію на лобове скло, 14,6-дюймовий тачскрін, електропакет, тризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, паркувальний автопілот та камери кругового огляду.

До речі, Toyota Land Cruiser 300 невдовзі пройде модернізацію. Перші подробиці оновленого позашляховика вже відкрили.

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