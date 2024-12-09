Great Wall выпустили доступного 860-сильного конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Плагин-гибрид Tank 500 Hi4-Z получил мощную 864-сильную установку. Внедорожник способен разогнаться до сотни за 4,6 с и проехать 201 км на электротяге.

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Линейку внедорожника Tank 500 от Great Wall пополнила топовая модификация Hi4-Z. Ее оснастили сверхмощной гибридной установкой. Об этом сообщает сайт IThome.

Новый Tank 500 Hi4-Z получил плагин-гибридную установку с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача составляет 864 л.с. и 1195 Н∙м.

Трехтонный внедорожник разгоняется до сотни за 4,6 с Фото: Great Wall

Разгон до 100 км/ч занимает, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Даже с разряженной батареей трехтонный внедорожник Tank 500 Hi4-Z стартует до сотни за 5,7 с.

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Емкость батареи составляет 59 кВт∙ч, что позволяет преодолевать до 201 км в электрическом режиме. Общий запас хода Tank 500 Hi4-Z на бензине и электротяге составляет 1096 км.

4,9-метровый рамный внедорожник Tank 500 является конкурентом Toyota Land Cruiser 300, однако существенно дешевле. Даже во флагманской версии Hi4-Z он стоит 380 тыс. юаней ($52 000).

Внедорожник богато оснащен Фото: Great Wall

Авто достаточно богато оснащено. Его салон отделан кожей, установлена проекция на лобовое стекло, 14,6-дюймовый тачскрин, электропакет, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парковочный автопилот и камеры кругового обзора.

Кстати, Toyota Land Cruiser 300 вскоре пройдет модернизацию. Первые подробности обновленного внедорожника уже открыли.

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