Чернее черного: самый дорогой внедорожник от Great Wall посвятили Дарту Вейдеру (фото)

Tank 500 Darth Vader Limited Edition окрашивают исключительно в черный цвет, а в отделке салона использована черная кожа. Внедорожник богато оснащен и получил мощную 3,0-литровую турбочетверку.

Related video

Линейку Tank 500 2022 пополнит новая версия Darth Vader Limited Edition. Большой рамный внедорожник от Great Wall поступил в продажу в Китае по цене от 365 тысяч юаней ($50 300). Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Внедорожник окрашивают исключительно в черный цвет Фото: autohome.com.cn

Новый Tank 500 Darth Vader Limited Edition станет самым дорогим внедорожником концерна Great Wall. Посвященную Дарту Вейдеру версию выпустят ограниченным тиражом из 500 экземпляров и, естественно, все авто окрасят в черный цвет.

Tank 500 отличается массивным дизайном с высоким капотом, раздутыми крыльями и огромной решеткой радиатора. Версия Darth Vader Limited Edition узнается по декору из черного хрома, а также темным колесным дискам.

Важно

В Украине появились самые роскошные китайские электромобили за $90 000 (фото)

В отделке салона использованы черная перфорированная кожа и дерево. Комплектация Tank 500 весьма богатая – панорамная крыша, виртуальная панель приборов, проекция на лобовое стекло, четырехзонный климат-контроль, электропривод сидений.

[ + – ] В отделке салона преобладает черная кожа Фото: autohome.com.cn

Китайский внедорожник оснащен 3,0-литровым турбированным V6 мощностью 354 л. с. Он получил 9-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод с понижающей передачей. У него приличный клиренс (224 мм), позволяющий форсировать броды глубиной до 80 см.

Пока неизвестно, будут ли поставлять Tank 500 Darth Vader Limited Edition за пределы Китая. Впрочем известно, что стандартную модель вскоре начнут экспортировать.

Ранее Фокус сообщал, что Great Wall предложили всем желающим разработать дизайн нового кроссовера для Европы.

Также мы писали, что Great Wall презентовали недорогой кроссовер с расходом 1,5 л на 100 км.