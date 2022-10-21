Great Wall предложили всем желающим разработать дизайн нового кроссовера для Европы

Внешность нового кроссовера Wey 80 разнесли в пух и прах в СМИ и соцсетях. В ответ Great Wall предложили критикам создать свои варианты дизайна авто.

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Great Wall предлагает всем желающим попробовать себя в роли автодизайнера. Китайский концерн помочь в разработке нового семейного кроссовера Wey 80. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Таким нестандартным способом в Great Wall отреагировали на критику уже готовой модели. Фото Wey 80 попали в интернет до премьеры кроссовера и, мягко говоря, не впечатлили.

[ + – ] Все желающие также могут придумать название новой модели Фото: autohome.com.cn

Китайские автомобильные СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали дизайн Wey 80. Особенно досталось решетке радиатора, имитирующей традиционное китайское плетение.

В Great Wall очевидно вспомнили афоризм "Критикуешь – предлагай". Теперь начинающие автостилисты могут зарегистрироваться на сайте концерна и предоставить свои варианты дизайна Wey 80. Также можно предложить красивое название модели.

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Напомним, что новый Wey 80 – премиальный шестиместный кроссовер, который планируют продавать на европейском рынке. Его планировали презентовать в начале 2023 года.

Автомобиль стоимостью около 50-55 тысяч долларов оснастят 326-сильной гибридной установкой. Он будет расходовать менее 1 л на 100 км и сможет проехать около 175 км в электрическом режиме. Среди опций появится система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что в Швейцарии обнаружили редкий кроссовер BMW Sbarro с нестандартным дизайном.