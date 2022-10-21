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Авто

Great Wall предложили всем желающим разработать дизайн нового кроссовера для Европы

Wey 80, новый Wey 80, Great Wall, китайский кроссовер, кроссовер Great Wall
Фото: autohome.com.cn | Публике пришелся не по душе дизайн нового Wey 80

Внешность нового кроссовера Wey 80 разнесли в пух и прах в СМИ и соцсетях. В ответ Great Wall предложили критикам создать свои варианты дизайна авто.

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Great Wall предлагает всем желающим попробовать себя в роли автодизайнера. Китайский концерн помочь в разработке нового семейного кроссовера Wey 80. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Таким нестандартным способом в Great Wall отреагировали на критику уже готовой модели. Фото Wey 80 попали в интернет до премьеры кроссовера и, мягко говоря, не впечатлили.

Wey 80, новый Wey 80, Great Wall, китайский кроссовер, кроссовер Great Wall Fullscreen
Все желающие также могут придумать название новой модели
Фото: autohome.com.cn

Китайские автомобильные СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали дизайн Wey 80. Особенно досталось решетке радиатора, имитирующей традиционное китайское плетение.

В Great Wall очевидно вспомнили афоризм "Критикуешь – предлагай". Теперь начинающие автостилисты могут зарегистрироваться на сайте концерна и предоставить свои варианты дизайна Wey 80. Также можно предложить красивое название модели.

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Напомним, что новый Wey 80 – премиальный шестиместный кроссовер, который планируют продавать на европейском рынке. Его планировали презентовать в начале 2023 года.

Автомобиль стоимостью около 50-55 тысяч долларов оснастят 326-сильной гибридной установкой. Он будет расходовать менее 1 л на 100 км и сможет проехать около 175 км в электрическом режиме. Среди опций появится система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что в Швейцарии обнаружили редкий кроссовер BMW Sbarro с нестандартным дизайном.