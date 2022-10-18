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Авто

В Швейцарии обнаружен очень редкий и малоизвестный кроссовер BMW Sbarro (фото)

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BMW Sbarro XX5 узнается по полностью переделанной передней части

Всего в 2002 году построено только два эксклюзивных BMW Sbarro XX5. Кроссовер отличается нестандартным дизайном и богатой комплектацией.

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В Швейцарии нашелся очень редкий кроссовер Sbarro XX5 2002 года. Уникальное авто продается в пригороде Цюриха и за него просят 50 000 долларов. Объявление о продаже выставлено на сайте автосалона Knecht Automobile.

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Крылья кроссовера расширили

Швейцарское ателье Sbarro славится своими смелыми проектами. Кроссовер XX5 создан на базе BMW X5 первого поколения. Его презентовали на Женевском автосалоне 2002 года и всего выпустили лишь два таких авто.

BMW Sbarro XX5, Sbarro XX5, BMW X5 2002, BMW X5, Sbarro BMW X5, BMW X5 Sbarro, тюнинг BMW X5 Fullscreen
Всего выпущено только два Sbarro XX5

От стандартного BMW X5 2002 года версия Sbarro отличается дизайном передней части: у авто отсутствует решетка радиатора, а также установлены круглые фары и иной бампер. Крылья кроссовера расширены.

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Тюнинг BMW X5 включает отделку салона дорогой кожей и деревом. Автомобиль получил редкие для начала 2000-х опции – сдвижную панорамную крышу, выдвижные шторки на окна и навигацию с цветным дисплеем.

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В отделке салона использованы кожа и дерево

Под капотом BMW Sbarro XX5 прячется 4,4-литровый 286-сильный V8. Кроссовер оснащен 5-ступенчатой автоматической КПП и постоянным полным приводом. Заявленный пробег авто – 140 700 км.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец выставил на продажу единственный в своем роде Mercedes Sbarro. Роскошный кабриолет оценен в 250 000 евро.

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