В Швейцарии обнаружен очень редкий и малоизвестный кроссовер BMW Sbarro (фото)

Всего в 2002 году построено только два эксклюзивных BMW Sbarro XX5. Кроссовер отличается нестандартным дизайном и богатой комплектацией.

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В Швейцарии нашелся очень редкий кроссовер Sbarro XX5 2002 года. Уникальное авто продается в пригороде Цюриха и за него просят 50 000 долларов. Объявление о продаже выставлено на сайте автосалона Knecht Automobile.

[ + – ] Крылья кроссовера расширили

Швейцарское ателье Sbarro славится своими смелыми проектами. Кроссовер XX5 создан на базе BMW X5 первого поколения. Его презентовали на Женевском автосалоне 2002 года и всего выпустили лишь два таких авто.

[ + – ] Всего выпущено только два Sbarro XX5

От стандартного BMW X5 2002 года версия Sbarro отличается дизайном передней части: у авто отсутствует решетка радиатора, а также установлены круглые фары и иной бампер. Крылья кроссовера расширены.

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Тюнинг BMW X5 включает отделку салона дорогой кожей и деревом. Автомобиль получил редкие для начала 2000-х опции – сдвижную панорамную крышу, выдвижные шторки на окна и навигацию с цветным дисплеем.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и дерево

Под капотом BMW Sbarro XX5 прячется 4,4-литровый 286-сильный V8. Кроссовер оснащен 5-ступенчатой автоматической КПП и постоянным полным приводом. Заявленный пробег авто – 140 700 км.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец выставил на продажу единственный в своем роде Mercedes Sbarro. Роскошный кабриолет оценен в 250 000 евро.

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