У Швейцарії помічено дуже рідкісний і маловідомий кросовер BMW Sbarro (фото)
Усього в 2002 році побудовано лише два ексклюзивні BMW Sbarro XX5. Кросовер відрізняється нестандартним дизайном і багатою комплектацією.
У Швейцарії знайшовся дуже рідкісний кросовер Sbarro XX5 2002 року. Унікальне авто продається у передмісті Цюриха та за нього просять 50 000 доларів. Оголошення про продаж розміщено на сайті автосалону Knecht Automobile.
Швейцарське ательє Sbarro славиться своїми сміливими проєктами. Кросовер XX5 створено на базі BMW X5 першого покоління. Його презентували на Женевському автосалоні 2002 року й усього випустили лише два такі авто.
Від стандартного BMW X5 2002 версія Sbarro відрізняється дизайном передньої частини: в авто відсутня решітка радіатора, а також встановлені круглі фари й інший бампер. Крила кросовера розширені.Важливо
Тюнінг BMW X5 враховує обробку салону дорогою шкірою і деревом. Автомобіль отримав рідкісні для початку 2000-х опції — зсувний панорамний дах, шторки висувні на вікна і навігацію з кольоровим дисплеєм.
Під капотом BMW Sbarro XX5 ховається 4,4-літровий 286-сильний V8. Кросовер оснащений 5-ступінчастою автоматичною КПП і постійним повним приводом. Заявлений пробіг авто — 140 700 км.
Раніше Фокус розповідав, що українець виставив на продаж єдиний у своєму роді Mercedes Sbarro. Розкішний кабріолет оцінений у 250 000 євро.
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