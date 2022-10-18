У Швейцарії помічено дуже рідкісний і маловідомий кросовер BMW Sbarro (фото)

Усього в 2002 році побудовано лише два ексклюзивні BMW Sbarro XX5. Кросовер відрізняється нестандартним дизайном і багатою комплектацією.

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У Швейцарії знайшовся дуже рідкісний кросовер Sbarro XX5 2002 року. Унікальне авто продається у передмісті Цюриха та за нього просять 50 000 доларів. Оголошення про продаж розміщено на сайті автосалону Knecht Automobile.

[ + – ] Крила кросовера розширили

Швейцарське ательє Sbarro славиться своїми сміливими проєктами. Кросовер XX5 створено на базі BMW X5 першого покоління. Його презентували на Женевському автосалоні 2002 року й усього випустили лише два такі авто.

[ + – ] Усього випущено лише два Sbarro XX5

Від стандартного BMW X5 2002 версія Sbarro відрізняється дизайном передньої частини: в авто відсутня решітка радіатора, а також встановлені круглі фари й інший бампер. Крила кросовера розширені.

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Андрій Данилко виставив на аукціон у Великій Британії Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі (фото)

Тюнінг BMW X5 враховує обробку салону дорогою шкірою і деревом. Автомобіль отримав рідкісні для початку 2000-х опції — зсувний панорамний дах, шторки висувні на вікна і навігацію з кольоровим дисплеєм.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево

Під капотом BMW Sbarro XX5 ховається 4,4-літровий 286-сильний V8. Кросовер оснащений 5-ступінчастою автоматичною КПП і постійним повним приводом. Заявлений пробіг авто — 140 700 км.

Раніше Фокус розповідав, що українець виставив на продаж єдиний у своєму роді Mercedes Sbarro. Розкішний кабріолет оцінений у 250 000 євро.

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