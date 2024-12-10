BYD выведет на мировой рынок мощный электрифицированный кроссовер для семьи (фото)

Недорогой гибридный кроссовер BYD Sealion 07 DM будет доступен с передним или полным приводом. Топовая версия модели сможет разгоняться до сотни за 4,7 с и преодолевать более 100 км на электротяге.

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Опубликованы официальные фото BYD Sealion 07 DM. Семейный кроссовер дебютирует в 2025 году и станет "глобальной" моделью — будет продаваться по всему миру. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Sealion 07 DM — глубоко модернизированная экспортная версия кроссовера Frigate 07 с измененным дизайном. У него выраженный "нос", раскосые фары и расширенные колесные арки. Фонари соединены диодной полосой. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

Топовая версия сможет разгоняться до сотни за 4,7 с Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Sealion 07 DM:

длина — 4880 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 2103-2346 кг.

Хотя китайский кроссовер довольно крупный, в его салоне установлено только два ряда сидений. Интерьер BYD Sealion 07 DM пока не рассекретили, но известно, что на передней панели установят два дисплея.

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Кроссовер BYD Sealion 07 DM предложат в двух плагин-гибридных модификациях: обе они имеют 1,5-литровую бензиновую турбочетверку на 154 л. с. Переднеприводный вариант получил один 272-сильный электромотор, а в полноприводной версии электромоторов два и вместе они выдают 469 сил. Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 200 км/ч.

Оба варианта оснащены литий-железо-фосфатной батареей на 26,6 кВт∙ч. Запас хода на электротяге составляет 100-120 км, а средний расход топлива — 5,5-6,6 л/100 км.

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