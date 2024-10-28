Более 2200 км: электрифицированный китайский седан установил новый рекорд запаса хода (фото)

Roewe D7 DMH — плагин-гибридный седан с большой батареей. Во время рекордного заезда он продемонстрировал расход топлива на уровне 2,49 л на 100 км.

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Новый Roewe D7 DMH попал в Книгу рекордов Гиннеса. Электрифицированный седан от концерна SAIC продемонстрировал большой запас хода — более 2200 км без подзарядки или дозаправки. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Если точнее, то плагин-гибрид Roewe D7 DMH смог преодолеть 2208 км на бензине и электротяге. Средний расход топлива во время рекордного заезда составил 2,49 л/100 км.

Достижение зафиксировала Книга рекордов Гиннеса Фото: SAIC

Напомним, что предыдущий мировой рекорд запаса хода плагин-гибрида составил 2100 км. Его летом установил кроссовер Chery Fulwin T10.

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Маршрут автопробега пока не раскрывают, но сообщают, что во время путешествия перепад высот составил 1600 м, а перепад температур -30 градусов.

Roewe D7 стоит от 28 тыс. долларов Фото: autohome.com.cn

Плагин-гибрид Roewe D7 DMH — обтекаемый 4,9-метровый седан Е-класса, который на отдельных рынках продается под брендом MG. Его цена составляет примерно 28 тыс. долларов. Также существует чисто электрическая версия модели.

Гибрид Roewe D7 DMH оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 112 л. с. и 204-сильным электромотором. Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с. Батарея на 21,4 кВт∙ч позволяет преодолеть 125 км в электрическом режиме.

Кстати, недавно гибрид Toyota Prius установил мировой рекорд экономичности.

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