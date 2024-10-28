Понад 2200 км: електрифікований китайський седан встановив новий рекорд запасу ходу (фото)

Roewe D7 DMH — плагін-гібридний седан із великою батареєю. Під час рекордного заїзду він продемонстрував витрату пального на рівні 2,49 л на 100 км.

Related video

Новий Roewe D7 DMH потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Електрифікований седан від концерну SAIC продемонстрував великий запас ходу – понад 2200 км без підзарядки чи дозаправки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Якщо точніше, то плагін-гібрид Roewe D7 DMH зміг подолати 2208 км на бензині та електротязі. Середня витрата пального під час рекордного заїзду склала 2,49 л/100 км.

Досягнення зафіксувала Книга рекордів Гіннеса Фото: SAIC

Нагадаємо, що попередній світовий рекорд запасу ходу плагін-гібрида склав 2100 км. Його влітку встановив кросовер Chery Fulwin T10.

Важливо

Ціна $14 000 і запас ходу 525 км: дебютував новий електрокросовер MG для Європи (фото)

Маршрут автопробігу наразі не розкривають, але повідомляють, що під час подорожі перепад висот склав 1600 м, а перепад температур –30 градусів.

Roewe D7 коштує від 28 тис. доларів Фото: autohome.com.cn

Плагін-гібрид Roewe D7 DMH – обтічний 4,9-метровий седан Е-класу, який на окремих ринках продається під брендом MG. Його ціна складає приблизно 28 тис. доларів. Також існує чисто електрична версія моделі.

Гібрид Roewe D7 DMH оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 112 к. с. та 204-сильним електромотором. Розгін до 100 км/год займає 7,9 с. Батарея на 21,4 кВт∙год позволяє подолати 125 км в електричному режимі.

До речі, нещодавно гібрид Toyota Prius встановив світовий рекорд економічності.

Також Фокус розповідав про новий гібрид Nissan із витратою 0,8 л на 100 км.