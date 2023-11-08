У Китаї надійшов у виробництво стильний електричний седан за $20 575 (фото)

Електромобіль Roewe D7 EV отримав запас ходу до 610 км на одному заряді. Гібридна модифікація седана здатна проїхати 1 250 км у змішаному режимі.

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Гібридний седан Roewe D7 DMH і його електрична версія надійшли у виробництво. Новинка отримала стильний дизайн і великий запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Електричний Roewe D7 EV вирізняється роздільною передньою оптикою з вузькими денними ходовими вогнями. Гібридна версія має довгасті фари.

У Roewe D7 DMH довгасті фари Фото: autohome.com.cn Roewe D7 EV отримав роздільну передню оптику Фото: autohome.com.cn

Ззаду розташовані вузькі ліхтарі та дифузор. Бічні двері отримали приховані дверні ручки.

Вихлопні патрубки Roewe D7 DMH заховані Фото: autohome.com.cn Roewe D7 EV не має вихлопних патрубків Фото: autohome.com.cn

Габарити Roewe D7 EV і DMH:

довжина — 4 890 мм;

ширина — 1 872/1 890 мм;

висота — 1 510 мм;

колісна база — 2 810 мм.

В інтер'єрі встановлено панель приладів і дисплей інформаційно-розважальної системи. Їхня діагональ становить 12,3 дюйма. Також передбачено два підстаканники та два майданчики для бездротової зарядки.

В інтер'єрі розташовані два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

Roewe D7 DMH оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 112 к.с. і електромотором з віддачею 204 к. с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7,9 секунди, а змішаний запас ходу становить 1250 км.

Roewe D7 EV оснащений електромотором потужністю 197 або 211 к. с. Він здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 7,3 і 6,5 секунди відповідно. Запас ходу становить від 510 до 610 км залежно від місткості акумуляторної батареї.

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Вартість Roewe D7 DMH становить від 125 800 до 145 800 юанів (від 17 300 до 20 000 доларів). За електричну версію доведеться заплатити від 149 800 юанів (20 575 доларів).

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