Китайці презентували стильний седан з витратою палива 4,3 л на 100 км (фото)

Гібридний седан Roewe D7 DMH зможе проїхати до 125 км на електротязі. Новинка отримає багате оснащення та бюджетний цінник.

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Китайський концерн SAIC показав гібридний седан Roewe D7 DMH. Новинка отримала стильний дизайн і має запас ходу 1400 км. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду розміщені вузькі фари, а на бампері є повітрозабірники. Задні ліхтарі отримали незвичайну довгасту форму.

Ззаду розміщені довгасті ліхтарі Фото: a.cheshi.com

Габарити Roewe D7 DMH:

довжина — 4890 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1510 мм;

колісна база — 2810 мм.

Roewe D7 DMH оснащений бензиновим двигуном і електромотором. Витрата палива в змішаному циклі становить 4,3 літра на 100 км.

Гібридний седан зможе проїхати до 125 км на електротязі. Повний запас ходу становить 1400 км.

Запас ходу Roewe D7 DMH становить 1400 км Фото: a.cheshi.com

Roewe D7 DMH отримає просунуту шумоізоляцію. За словами SAIC, седан на 10% тихіший за своїх конкурентів.

SAIC мають намір випустити Roewe D7 DMH наприкінці 2023 року. Вартість седана залишається невідомою.

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Китайський концерн розробляє лінійку гібридних та електричних моделей. За три роки планують представити вісім нових автомобілів у різних сегментах.

Раніше Фокус писав, що в Китаї презентували компактний міський електромобіль Weiao Boma.