Новий китайський електромобіль виявився мініатюрним клоном сімейної Toyota (фото)

Новий Weiao Boma схожий на мінівен Toyota Alphard, але набагато менший за розмірами. Запас ходу електромобіля становить від 130 до 200 км.

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У Китаї презентували електромобіль Weiao Boma. Компактна міська модель надійде в продаж за ціною від 39 900 до 51 900 юанів ($5500 — 7175). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Weiao Boma дуже нагадує мінівен Toyota Alphard попереднього покоління. У нього схожа широка решітка радіатора, та й фари нагадують оптику японської моделі. Боковини виконані рельєфними. Електрокар вийшов набагато компактнішим за свій прообраз.

Електрокар отримав радіаторну решітку в дусі Toyota Alphard Фото: CarNewsChina

Розміри Weiao Boma 2023:

довжина — 3517 мм;

ширина — 1495 мм;

висота — 1660 мм;

колісна база — 2495 мм.

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У топовій версії Weiao Boma на передній панелі в салоні встановлено два дисплеї і є кондиціонер, але при цьому відсутні подушки безпеки.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Weiao Boma оснащений 41-сильним мотором і розвиває 100 км/год. На вибір запропоновано батареї ємністю 11,9 і 18,5 кВт∙год: запас ходу становить 130 і 200 км, відповідно. У грудні має з'явитися найбільш "далекобійна" версія, здатна проїхати близько 300 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали сімейний електромобіль за $13 800 із запасом ходу 400 км.

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