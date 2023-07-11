Новый китайский электромобиль оказался миниатюрным клоном семейной Toyota (фото)
Новый Weiao Boma похож на минивэн Toyota Alphard, но гораздо меньше по размерам. Запас хода электромобиля составляет от 130 до 200 км.
В Китае презентовали электромобиль Weiao Boma. Компактная городская модель поступит в продажу по цене от 39 900 до 51 900 юаней ($5500 – 7175). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Weiao Boma очень напоминает минивэн Toyota Alphard предыдущего поколения. У него схожая широкая решетка радиатора, да и фары напоминают оптику японской модели. Боковины выполнены рельефными. Электрокар получился гораздо компактнее своего прообраза.
Размеры Weiao Boma 2023:
- длина – 3517 мм;
- ширина – 1495 мм;
- высота – 1660 мм;
- колесная база – 2495 мм.
В топовой версии Weiao Boma на передней панели в салоне установлены два дисплея и есть кондиционер, но при этом отсутствуют подушки безопасности.
Китайский электромобиль Weiao Boma оснащен 41-сильным мотором и развивает 100 км/ч. На выбор предложены батареи емкостью 11,9 и 18,5 кВт∙ч: запас хода составляет 130 и 200 км, соответственно. В декабре должна появиться самая "дальнобойная" версия, способная проехать около 300 км без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали семейный электромобиль за $13 800 с запасом хода 400 км.
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