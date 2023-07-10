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Ціна 20 000 євро та запас ходу 400 км: розкрито подробиці електрокара Renault 5 (фото)

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Фото: Renault | Дизайн Renault 5 витриманий у стилі 70-х

Новий Renault 5 запропонують у версіях потужністю 136 і 218 к. с. Хетчбек зможе живити електроенергією цілий будинок.

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З'явилася нова інформація про бюджетний електромобіль Renault 5. Хетчбек надійде у виробництво з 2024 року та коштуватиме 20 000 — 25 000 євро. Про це повідомляє британське видання Auto Express.

Новий Renault 5 буде 3,92-метровим автомобілем В-класу, який змінить популярну модель Zoe. Його конкурентом стане новий Volkswagen ID.2.

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Довжина автомобіля становитиме 3,92 м
Фото: Renault

Гранований дизайн буде витримано в дусі оригінального Renault 5 1972 року. Судячи з офіційних зображень електрокара, він зовні мало відрізнятиметься від передсерійного концепт-кара 2021 року. Покупці зможуть персоналізувати авто за допомогою двоколірного забарвлення та наклейок на кузов.

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Електромобіль Renault 5 побудують на платформі CMF-B EV, а його близьким родичем буде новий Nissan Micra. Спочатку з'явиться версія зі 135-сильним мотором. Її запропонують із батареями на 40 і 52 кВт∙год, до того ж в останньому випадку запас ходу становитиме 400 км. Пізніше з'явиться 218-сильний спортивний варіант від Alpine.

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Запас ходу електрокара досягне 400 км
Фото: Renault

Підзарядити електрокар у швидкому режимі на 50% можна буде за 30 хвилин. Також буде передбачена функція двонаправленої зарядки V2G — електрокар зможе живити від батареї цілий будинок.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Duster 2024 помітили на дорогах до прем'єри.

Також ми писали, що Renault готує сімейство спортивних електромобілів.