Китайцы презентовали стильный седан с расходом топлива 4,3 л на 100 км (фото)

Гибридный седан Roewe D7 DMH сможет проехать до 125 км на электротяге. Новинка получит богатое оснащение и бюджетный ценник.

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Китайский концерн SAIC показал гибридный седан Roewe D7 DMH. Новинка получила стильный дизайн и имеет запас хода 1400 км. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди размещены узкие фары, а на бампере есть воздухозаборники. Задние фонари получили необычную продолговатую форму.

Сзади размещены продолговатые фонари Фото: a.cheshi.com

Габариты Roewe D7 DMH:

длина — 4890 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1510 мм;

колесная база — 2810 мм.

Roewe D7 DMH оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,3 литра на 100 км.

Гибридный седан сможет проехать до 125 км на электротяге. Полный запас хода составляет 1400 км.

Запас хода Roewe D7 DMH составляет 1400 км Фото: a.cheshi.com

Roewe D7 DMH получит продвинутую шумоизоляцию. По словам SAIC, седан на 10% тише своих конкурентов.

SAIC намерены выпустить Roewe D7 DMH в конце 2023 года. Стоимость седана остается неизвестной.

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Китайский концерн разрабатывает линейку гибридных и электрических моделей. За три года планируют представить восемь новых автомобилей в разных сегментах.

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