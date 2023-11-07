Китайці показали потужний сімейний електромобіль із запасом ходу 700 км (фото)

Li Auto Mega стане одним із найбільш інноваційних електричних мінівенів на ринку. Новинка отримала 544-сильну установку і здатна розганятися до сотні за 5,5 секунди.

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Модельний ряд Li Auto поповнить розкішний електричний мінівен Mega. Новинка отримає футуристичний дизайн екстер'єру і великий запас ходу. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Спереду Li Auto Mega розташовані вертикальні фари, над якими знаходиться тонка світлодіодна смуга. На даху встановлено датчик Lidar.

Передня оптика розділена на дві частини Фото: Weibo

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. Вони складаються з декількох елементів.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: Weibo

Габарити Li Auto Mega:

довжина — 5350 мм;

ширина — 1965 мм;

висота — 1850 мм;

колісна база — 3300 мм.

Попри великі габарити, мінівен отримав дуже обтічний кузов. Його коефіцієнт лобового опору становить лише 0,215, що навіть менше, ніж у Porsche Taycan — 0,220.

В інтер'єрі встановлено шість сидінь, обтягнутих шкірою Nappa. До списку оснащення входять чотири бездротові зарядні пристрої, 21 динамік і 17-дюймовий дисплей для задніх пасажирів.

Li Auto Mega оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,5 секунди.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 102,7 кВт⋅год. Мінівен здатний проїхати до 700 км на одному заряді. Лише 12 хвилин зарядки достатньо, щоб збільшити запас ходу на 500 км.

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Старт продажів Li Auto Mega заплановано на 17 листопада. Вартість новинки становитиме близько 500 000 юанів (68 670 доларів).

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