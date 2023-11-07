Китайцы показали мощный семейный электромобиль с запасом хода 700 км (фото)

Li Auto Mega станет одним из самых инновационных электрических минивэнов на рынке. Новинка получила 544-сильную установку и способна разгоняться до сотни за 5,5 секунды.

Related video

Модельный ряд Li Auto пополнит роскошный электрический минивэн Mega. Новинка получит футуристичный дизайн экстерьера и большой запас хода. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Спереди Li Auto Mega расположены вертикальные фары, над которыми находится тонкая светодиодная полоса. На крыше установлен датчик Lidar.

Передняя оптика разделена на две части Фото: Weibo

Задние фонари объединены в один блок. Они состоят из нескольких элементов.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Weibo

Габариты Li Auto Mega:

длина — 5350 мм;

ширина — 1965 мм;

высота — 1850 мм;

колесная база — 3300 мм.

Несмотря на большие габариты, минивэн получил очень обтекаемый кузов. Его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,215, что даже меньше, чем у Porsche Taycan — 0,220.

В интерьере установлены шесть сидений, обтянутых кожей Nappa. В список оснащения входят четыре беспроводные зарядные устройства, 21 динамик и 17-дюймовый дисплей для задних пассажиров.

Li Auto Mega оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 102,7 кВт⋅час. Минивэн способен проехать до 700 км на одном заряде. Всего 12 минут зарядки достаточно, чтобы увеличить запас хода на 500 км.

Важно

Новый 1300-сильный конкурент Tesla от Geely и Volvo поступил в производство (фото)

Старт продаж Li Auto Mega запланирован на 17 ноября. Стоимость новинки составит около 500 000 юаней (68 670 долларов).

Ранее Фокус рассказал, что кроссовер Venucia V Online DD-i получил новую версию на топливных элементах.