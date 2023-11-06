Представлен яркий водородный кроссовер от Nissan с большим запасом хода (фото)

Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition требуется всего 5 минут заправки, чтобы увеличить запас хода на 500 км. Стоимость новинки составляет 137 000 долларов.

Related video

Кроссовер Venucia V Online DD-i получил новую версию на топливных элементах. Новинка отличается большим запасом хода и способна быстро заправляться. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Venucia является совместным брендом Nissan и Dongfeng, который был запущен в 2010 году. В линейку входит множество разнообразных моделей, включая кроссоверы и минивэны.

Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition пока создан в единственном экземпляре. Он оснащен литий-железо-фосфатной батареей от BYD. Внешне новинка не отличается от стандартной модели.

Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition не имеет внешних отличий от стандартной модели Фото: Xchuxing

Габариты Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition:

длина — 4607 мм;

ширина — 1917 мм;

высота — 1629 мм;

колесная база — 2700 мм.

Кроссовер оснащен топливным элементом мощностью 60 кВт. Он питает электромотор мощностью 218 л.с.

В интерьере установлена комбинация из двух дисплеев Фото: Xchuxing

Всего 5 минут заправки достаточно, чтобы увеличить запас хода на 500 км. Кроссовер расходует 1 кг водорода на 120 км пути. Также авто может работать при температуре до -40℃.

Важно

Китайцы представили недорогого конкурента Tesla Model S с запасом хода 550 км (фото)

Стоимость Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition составляет 998 800 юаней (137 000 долларов). В будущем модель может поступить в серийное производство.

Ранее Фокус писал, что в Киеве заметили новейший электрический минивэн Zeekr 009.